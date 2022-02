La Torres è già tornata 

Torres 2

Lanusei 0

Torres (4-3-3) : Salvato; Mukay, Antonelli, Ferrante, Gurini (13' pt Tossi); Lisai, Bianchi, Kujabi; Diakite (25' st Sabatini), Ruocco (25' st Demartis), Scotto (44' st S. Pinna). In panchina Garau, R. Pinna, Turket, Tesio, Mignogna. Allenatore Greco.

Lanusei (4-2-3-1) : Benvenuti; Carta, Gemini, Carubini, Pischedda (34' st Macrì); Di Lollo, Manca; Masia (34' st Petruccelli), Sakho (21' st Gaetani), D'Alessandris (30' st Tomety); Ciotoli (25' st Fernandez). In panchina Sottoriva, Tozzo, Tomety, Palombo. Allenatore Biagioni.

Arbitro : Robilotta di Sala Consilina.

Reti : 20' pt Diakite; 40' st Scotto (r).

Note : espulso Gaetani per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Gemini, Carubini, Kujabi, Manca, Masia, Petruccelli, Demartis, Antonelli. Recupero: 1' pt-5' st.

Sassari. Un gol per tempo, per riprendere l'inseguimento alla capolista Giugliano. Finisce 2-0 al “Vanni Sanna” su un Lanusei che questa volta non riesce a mantenere la porta immacolata come all'andata. La Torres si impone nel gioco, anche se fino al radoppio su rigore, la vittoria non è scontata perché gli ospiti corrono e pressano.Curiosità: la Torres chiude con 28 falli, ma la metà sono fischiati in attacco da un arbitro superficiale che nel primo tempo sorvola su tre cadute sospette nell'area del Lanusei.

Tattica

Ben tre punte, con Ruocco a dare manforte a Diakite e Scotto più un trequartista come Lisai (schierato a destra nel terzetto di centrocampo) per una Torres molto offensiva. Invece il 4-2-3-1 del Lanusei di fatto tiene solo Ciotoli davanti, con due linee di centrocampisti.L'infortunio al terzino sinistro Gurini dopo 13 minuti (problema muscolare) chiama in causa Rossi.La squadra sassarese gioca bene nel primo tempo, forse anche troppo, nel senso che in qualche occasione cerca più lo spettacolo che l'efficacia.Il Lanusei pressa molto alto e ogni tanto crea disturbo all'impostazione dal basso della manovra rossoblù.Già al 3' Ruocco soffia palla al difensore e in area dal fondo tira superando il portiere: salvataggio sulla linea di un difensore. Sull'angolo ben due rossoblù a terra perché spintonati, si prosegue e in area Gurini a sinistra tenta il pallonetto. Fuori di poco.All'11 Ruocco serve Diakite che spalle alla porta cerca la rovesciata ma finisce a terra. L'arbitro ignora. La Torres va in vantaggio al 20' con corner a sinistra di Scotto che trova l'incornata prepotente di Diakite. Due minuti dopo girata al volo di destro di Ruocco sotto la traversa: salva in volo il portiere.Al 31' bel triangolo di Diakite con Scotto, ma il tiro al volo è fuori bersaglio. Al 34' Scotto a sinistra serve Diakite centrale che di testa allarga troppo il tiro.

Ripresa

La ripresa si apre con una gran punizione a girare di Masia verso l'angolo destro: salvato vola per evitare il pareggio.Al 12' lancio per Rucco che in area viene spintonato da Gemini: l'arbitro fa proseguire.Al 18' traversone di Lisai al centro, respinta corta e Bianchi recupera con un palleggio ma poi il diagonale al volo è angolato.Torres vicina al raddoppio al 33': traversone da sinistra del neoentrato Demartis e sottoporta Lisai di testa alza la mira.Al 40' contropiede di Sabatini con palla a sinistra per Kujabi che entra in area e viene atterrato da dietro da Gaetani: espulsione e rigore. Batte Scotto e Benvenuti, pur intuendo, non ci arriva.Alla fine del recupero Sabatini manda fuori la palla del 3-0.

© Riproduzione riservata