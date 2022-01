La Torres a Giugliano per il primato 

«Non siamo la Torres dell'andata, siamo cresciuti». Gigi Scotto avvisa la capolista e punta al sorpasso. Capitano rossoblù e capocannoniere del campionato con 11 reti, l'attaccante sassarese è pronto per la sfida di domenica sul campo del Giugliano, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia in chiaro a partire dalle 14.30. Se la squadra sassarese vince, balza in testa, anche se va ricordato che i padroni di casa hanno una gara in meno, quella rinviata contro il Cynthialbalonga. «È una gara importantissima ma non decisiva», avverte Scotto. La Torres comunque non può perdere, altrimenti rischia di tornare distante dalla capolista, mentre la vittoria può togliere sicurezze al Giugliano, che sino ad ora ha vissuto sempre da lepre e mai da inseguitrice. Nella prima sfida di campionato giocata al “Vanni Sanna”, si impose il Giugliano per 1-0 con rete di De Rosa all'11'. «Era la prima partita, tanti ragazzi non erano abituati a un pubblico così numeroso, ma va anche ricordato che dopo un primo tempo non all'altezza, nella ripresa creammo diverse occasioni e non fummo fortunati, con un tiro finito sulla traversa. Il pareggio poteva starci, eccome».

Rendimento e cifre

Quella sconfitta ha in fondo fatto la differenza nel girone d'andata, perché da allora in poi le due formazioni hanno avuto rendimento quasi uguale, anche se i campani con nove vittorie consecutive sembravano in fuga e a un certo punto avevano 8 punti di vantaggio. Oggi ridotti a 2. Per merito anche della vittoria dell'Atletico Uri, unica formazione ad avere sconfitto il Giugliano, interrompendone l'imbattibilità. Il bomber Scotto osserva: «Loro sono andati fortissimo nel girone d'andata, ma noi abbiamo recuperato, siamo migliorati come squadra e se giochiamo ai nostri livelli possiamo metterli in difficoltà». I numeri si equivalgono: 32 reti a testa, 6 reti al passivo per il Giugliano, 7 per la Torres. Tutto da gustare il duello tra le coppie Scotto-Diakite (18 gol) e Cerone-Rizzo (13). «Non è solo uno scontro fra attacchi ma fra due collettivi forti. Noi contiamo anche sui tifosi, che ci seguono dovunque andiamo. Ci danno entusiasmo e noi diamo entusiasmo a loro, questo ci dà forza».

