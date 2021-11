La Torregrande del futuro piace a tutti 

Molti apprezzamenti e qualche suggerimento. Il mega progetto che ridisegna la borgata marina di Torregrande supera il test dell’opinione pubblica. La presentazione a cura del team di professionisti Dodi Moss - studio Sulmona e Sab convince quasi tutti.

I pini

Le perplessità sul destino dei pini domestici, ormai segnato, si affievoliscono davanti all’intervento chiarificatore dell’agronomo Ettore Zauli. «Le alberature sul lato abitazioni hanno un’età che supera il mezzo secolo - ha spiegato - la loro aspettativa di vita non è lunghissima. Molti esemplari hanno sviluppato una crescita irregolare, molti tronchi si sono divisi in branche dominanti, creando situazioni di pericolo». E poi ci sono i danni creati dall’apparato radicale cresciuto in superficie, che ha trasformato in un percorso a ostacoli i marciapiedi. «Abbiamo esaminato con attenzione le alternative - ha affermato - la scelta è ricaduta sul pino canariensis, l’unico esemplare che racchiude tutte le caratteristiche richieste: resistenza al salino, radici contenute e una chioma ombreggiante». E se ottenere il benestare dei gruppi spontanei e delle associazioni ambientaliste nate in difesa dei maestosi arbusti della borgata è quasi impossibile, dall’associazione residenti di Torregrande arriva un giudizio positivo. «Ho apprezzato molto il progetto - fa sapere la portavoce Ada Carboni - la marina ha bisogno di rinnovamento, ben vengano gli interventi previsti, speriamo i lavori partano presto».

L’illuminazione

Qualche dubbio, subito dissipato dagli architetti, sull’illuminazione. «Hanno parlato di luce intima - prosegue Carboni - Ma più intima di quella che abbiamo oggi c’è solo il buio. I progettisti, però hanno precisato che l’intensità sarà regolata in base alle zone». Piacciono anche le futuristiche panchine a onde che consentiranno di prendere il sole sul lungomare. Progetto promosso a pieni voti dal presidente dell’Ordine degli Architetti di Oristano Aron Murgia, secondo classificato nella gara d’appalto per l’affidamento della progettazione. «Se il risultato è questo - ha detto rivolgendosi alla Giunta Lutzu - promuovete altre procedure aperte. Mi piace tutto quello che ho visto». Sui costi di manutenzione ha chiesto chiarimenti il presidente regionale Adiconsum Giorgio Vargiu. «Il verde sarà alimentato da un impianto di irrigazione a goccia che oltre a contenere i costi garantisce una crescita più veloce degli alberi» ha replicato Ettore Zauli. Alla presentazione hanno partecipato anche due ex sindaci: Pietro Arca ha suggerito una pianificazione che coinvolga tutto il Golfo. Piero Ortu, invece, ha auspicato maggiore valorizzazione della torre costiera e dell’ingresso della borgata.