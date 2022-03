La Tharros si ferma al palo  

Tharros 0

Tharros (4-3-3) : Stevanato, Boi, Orrù, Lai (20’ st C. Fadda), Frongia, Lasi, Fresu (30’ st Perilli), Wojtkielewicz, M. Atzeni (36’ st Lonis), A. Atzori, Sanna. In panchina E. Atzori, Branicki, Pibi, Murru, Pala, Baldussi. Allenatore Firinu.

Arborea (4-4-2) : Petucco, Mascia, N. Atzori, Cicu, Soddu, M. Fadda (5’ st Asunis), Serpi (12’ si Piras), Usai (16’ st Mureddu), Ferraro, P. Atzeni (39’ st Capraro), Porta. In panchina Cadoni, Manias, Dessì, Scanu, Mele. Allenatore Simbula (Trudu squalificato).

Arbitro : Isu di Cagliari.

Note : ammoniti Orrù, C. Fadda, Frongia e Ferraro. Recupero 1’ pt-6’ st. Spettatori circa 600.

Oristano. Termina a reti inviolate l’atteso derby tra Tharros e Arborea. Bella la cornice di pubblico che ha accompagnato la sfida, penalizzata sotto il profilo del gioco dal vento e dalle condizioni del manto erboso.

Il match

Dopo una fase di studio la prima vera occasione è al 15’: Alberto Atzori, da destra fa partire un sinistro che non termina lontano dal palo. Al 17’ è lo stesso Atzori protagonista assist per Marco Atzeni che va giù dopo un contatto con Mascia, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Passa un minuto e Wojtkielewicz costruisce per Atzori che stavolta inquadra la porta, trovando però Petucco reattivo. Sempre Tharros al 20’: piazzato di Lai per l’inserimento di M. Atzeni che conclude a lato. Al 26’ si fa vedere l’Arborea; Usai recupera palla sul lato corto sinistro dell’area, calcia di destro ma la mira non è precisa. Al 30’ ritornano in attacco i biancorossi, con il solito A. Atzori che cerca ancora il gol ma il portiere ospite respinge. Al 32’ è Wojtkielewicz a proporsi in area con una percussione palla al piede, ma Petucco para in uscita. Al 36’ occasione per la Tharros: sponda di testa di Sanna, palla sui piedi di Boi che appoggia sul palo da pochi passi. Nella ripresa viene fuori l’Arborea. All’8’ una punizione di Paolo Atzeni non va lontano dallo specchio. Al 22’ Piras imbecca Ferraro appena dentro l’area, destro a botta sicura che Stevanato respinge con bravura. L’ultima chance è della Tharros: è il 51’, ma il destro di Sanna dal limite è impreciso.

