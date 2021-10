La Tharros fa sul serio  

Fonni 0

Tharros 5

Fonni (4-3-3) : Ruiu, Mattu, Patteri, Sini (25’st Lai), Malgari (19’ Vinicius) Pili (25’st Meloni), Murrocu (1’st Coinu), R. Biscu (13’ st Sorighe), G. Nonne, M. Nonne, N. Biscu. In panchina Catta, Puddu, Lamine. Allenatore Cucca.

Tharros (4-4-2) : E. Atzori, Fresu (41’st Mureddu), Orru, Lasi, Frongia, Boi, Wojtkielewicz, Fadda (28’st Perilli), Branicki, A. Atzori (31’st Girseni), Sanna (22’st Atzeni). In panchina Stevanato, Baldussi, Pibi, Piras, Murru. Allenatore Madau.

Arbitro : Casula di Ozieri.

Reti : 9’ Branicki (r), 25’, 32’ e 2’st Sanna, 23’st A. Atzori .

Note : ammoniti Malgari, Sini, M. Nonne, Branicki. Espulso: Branicki. Recupero 1’ pt, 4’ st. Angoli 2-9. Spettatori 200.

FONNI. Nel calcio vince chi fa gol e la Tharros lo ha fatto per cinque volte. Gli ospiti sbancano il Peppino Mulas per 0-5 al termine di una gara giocata su un campo al limite della praticabilità, reso pesante dalla pioggia caduta copiosa nella cittadina barbaricina. A causa della notevole difficoltà nel controllare il pallone, il match è poco entusiasmante e viene deciso da episodi. E i tharrosini si dimostrano una squadra cinica sfruttando al meglio le occasioni create durante la partita.

Gara in discesa

La gara. Il Fonni parte bene al 4’: Biscu calcia, Atzori respinge e Murrocu dal limite spara alto. Al 5’ bell’azione ospite con Sanna che però calcia debole e centrale. Al 9’ Sanna parte in posizione dubbia e guadagna un calcio di rigore che Branicki realizza per l’1-0. Il Fonni cerca di reagire e ci prova capitan Nonne dal limite ma la sua conclusione sfiora l’incrocio. Al 25’ errore in uscita della difesa locale sul quale si avventa Sanna che con un preciso diagonale beffa Ruiu. Al 27’ ci prova ancora Giuseppe Nonne (il più attivo dei suoi) calciando di poco a lato. Il Fonni crea e va vicino al gol in diverse occasioni ma subisce la terza rete al 32’: Ruiu sbaglia il controllo a causa delle brutte condizioni del terreno di gioco e Sanna a porta sguarnita realizza. Al 41’ Murrocu lascia sul posto il suo diretto avversario e ci prova ma Atzori è attento e controlla facilmente. Al 44’ Branicki rifila una gomitata a M. Nonne che gli vale il secondo giallo e rosso. Al 46’ calcio d’angolo per i fonnesi con Vinicius che di testa si vede negare il gol da un difensore sulla linea di porta.

Troppi errori

Nella ripresa, pronti via e la Tharros segna ancora al 2’: errore in disimpegno della difesa a causa di una pozzanghera che frena la palla e Sanna con un bel pallonetto da trenta metri sigla la tripletta personale. Il Fonni si spinge in avanti alla ricerca di un gol che riaprirebbe la gara esponendosi alle ripartenze avversarie. Da una di queste arriva il gol del definito 0-5 con Atzori che a tu per tu con Ruiu non sbaglia. Per la Tharros un successo che vale il secondo posto alle spalle della Macomerese.

