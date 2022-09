La Tharros fa sul serio 

Tharros 2

Sant’Elena 1

Tharros (4-4-1-1) : Stevanato, Perilli (45’ pt Fresu), Pachecoy, Lai (1’ st Boi), Grinbaum, Lasi, Foddis (30’ st Lonis), Tetteh, Calaresu, Atzori, Fadda. In panchina Fernandez, Diana, Murru, Diomedi, Ojeda, Sanna. Allenatore Mu rru.

Sant’Elena (4-3-3) : Palumbo, Delogu (21’ st Minerra), Porta, Floris (11’ st Mboup), Vignati (28’ st Secci), Rotaru, Ruggeri, Silva, Ragatzu, Caboni, Zuddas (31’ st Caddeo). In panchina Tirelli, Cossu, Serpi, Brogi, Melis. Allenatore Agus.

Arbitro : Marinoni di Lodi.

Reti : nel primo tempo, al 16’ Fadda, al 34’ Atzori, al 39’ Caboni.

Note : espulso Calaresu al 32’ st tempo per doppia ammonizione

Oristano. Seconda vittoria stagionale della Tharros che al Comunale supera per 2-1 il Sant’Elena. Partita combattuta, intensa e ricca di emozioni nell’arco dei 90’. La prima occasione è campidanese, al 9’, quando Ragatzu approfitta di un’imprecisione della difesa di casa in fase di costruzione, calcia deciso, ma Stevanato devia in corner. Al 16’ il vantaggio della Tharros: lancio in direzione di Calaresu, la punta di casa vede l’inserimento di Fadda, che riceve e a tu per tu con Palumbo lo batte. Al 28’ è Atzori a deliziare il pubblico con un aggancio in corsa, ma una volta entrato in area perde il tempo per andare al tiro. Tempo che trova al 34’, quando viene lanciato in profondità, salta Delogu, fa 40 metri palla al piede, salta anche Palumbo in uscita e insacca. Gli ospiti reagiscono e al 39’ accorciano: cross di Delogu verso il centro, Caboni è ben appostato e in tuffo batte Stevanato.

La ripresa

I padroni di casa in pochi minuti devono fare a meno di Perilli e Lai e la manovra ne risente. Al 13’ intervento scomposto in area di Lasi su Caboni e per il direttore di gara è rigore: dal dischetto calcia Ragatzu, sul palo, la ribattuta termina sui piedi della stessa punta ospite che mette in rete, ma l’arbitro annulla. Al 17’ Calaresu si libera di 3 uomini in area, ma la conclusione è alta. Al 20’ ancora ospiti in avanti, con un diagonale del solito Ragatzu, respinto da Stevanato. Al 32’ Tharros in 10 per doppia ammonizione di Calaresu. Il finale è del Sant’Elena. Al 30’ una punizione di Silva da 30 metri è respinta da Stevanato. Al 42’ è Caboni a servire Minerra, palla sopra la traversa. Al 44’ e al 45’, infine, è Mboup a provarci, ma il giovane portiere di casa chiude la porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata