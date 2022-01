La Tharros è sempre viva 

Tharros 2

Bittese 0

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Princiotta, Orrù, Fresu (29’ st Lasi), Frongia, Lai (17’ st Wojtkielewicz), Fadda, Baldussi, Atzeni, Girseni (33’ st Perilli), A. Sanna (40’ st Branicki). In panchina Atzori, Pala, Pibi, Putzolu, Murru. Allenatore Madau.

Bittese (4-3-1-2) : Popa, Aru, Gattu (15’ st Chisu), Becciu (38’ st Aini), M. Sanna, Camara, F. Sanna (15’ st Mameli), P. Calvisi (23’ st Columbu), Cadau, G. Calvisi, Talanas. In panchina Carta, Orecchioni, Ena, Ruiu, Contu. Allenatore Marchi.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : nel primo tempo, al 21’ Girseni, al 23’ Andrea Sanna.

Note : ammoniti Lasi, Fadda e Gattu; recupero: 1’ pt- 3’ st; spettatori 200.

Oristano. La Tharros, dopo un mese di pausa, riprende la sua marcia vincendo per 2 a 0 con la Bittese. L’undici allenato da Tonio Madau incassa tre punti fondamentali in chiave classifica grazie a due reti arrivate a metà primo tempo, nel giro di pochi minuti. Prima dell’inizio della gara le due squadre hanno voluto omaggiare, con un mazzo di fiori sotto la tribuna dei tifosi, Marco Pischedda, nel mondo biancorosso conosciuto come “Piskio”, grande tifoso venuto a mancare qualche settimana fa. Momento commovente.

La gara

In avvio il vantaggio: è il 21’ quando Baldussi serve Girseni, libero nella parte centrale del limite dell’area, il centrocampista di casa (all’esordio stagionale dal primo minuto) controlla, e con un diagonale destro non dà scampo a Popa. Poco dopo il raddoppio. È il 23’ quando gli oristanesi impostano una ripartenza veloce per Andrea Sanna che arrivato al limite dell’area batte Popa con un diagonale sinistro. Al 28’ ancora Sanna a tu per tu con Popa calcia alto. Al 39’ è la Bittese, invece, ad avere l’occasione buona per accorciare, con Camara: su azione di corner stacca più in alto di tutti, ma il palo gli nega il gol.

La ripresa

Al 5’ Cadau serve Talanas, ma la conclusione al volo è sulle braccia di Stevanato. Al 10’ è Cadau che conclude direttamente a rete, ma trova la deviazione in corner di Frongia. Al 13’ ancora Cadau pericoloso, con un tiro a botta sicura nel cuore dell’area, ma Stevanato è reattivo. Al 27’ ancora pericolosa la Bittese.

Al 34’ e 35’ un rapido capovolgimento di fronte a favore della Tharros, ma sia Sanna che Wojtkielewicz non trovano la via della rete. Ultima emozione l’occasione d’oro per la Bittese, al 37’: Giorgio Calvisi serve Chisu, ma il colpo di testa del neo-entrato termina alto.

