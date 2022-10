La Tharros col cuore 

Tharros 2

Li Punti 1

Tharros (4-4-2) : Feltrin, Boi (20’ st Sardo), Rosati, Foddis, Grinbaum, Lasi, Lonis (20’ st Fadda), Perilli (33’ st Enna), Calaresu, Atzori, A. Sanna I. In panchina Stevanato, Peterle, Sergi, Diana, Pala, Pachecoy. Allenatore Murru.

Li Punti (4-4-2) : Canalis, Puggioni (22’ st Porcu), Ruiu, Centeno, Serna, Cardone, Manca (27’ st Cadeddu), Val Pablo, Meles (44’ st Oggiano), Fini (31’ st Viale), Piccione (38’ st Asara). In panchina A. Sanna II, Pinna, Manca, Sini. Allenatore Salis.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel secondo tempo, 11’ Boi, 18’ Manca, 45’ Calaresu.

Note : ammoniti Rosati, Fadda, Puggioni e Centeno. Recupero 3’ pt – 5’ st. Spettatori 250.

Oristano. È una vittoria di carattere quella della Tharros contro il Li Punti. La compagine di casa, con Simone Calaresu, segna il gol che vale i 3 punti quando ormai la partita sembrava destinata al pareggio, con il solo recupero ancora da giocare. Per gli ospiti il rammarico di aver perso un punto dopo aver disputato una buona prestazione, al quale però è mancata qualcosa negli ultimi metri, in particolare in fase di realizzazione.

La cronaca

Gli oristanesi allenati da Giampaolo Murru si presentano con diverse assenze, in particolare a centrocampo (Lai, Tetteh e Cristian Sanna su tutti). In avvio meglio gli ospiti che cercano di approfittare di una doppia disattenzione difensiva della Tharros: al 12’ è Meles a non riuscire ad inquadrare lo specchio della porta, mentre 3’ dopo sono Fini, para Feltrin, e Puggioni, tiro fuori, che non riescono a sbloccare. Al 18’ risponde la Tharros con Calaresu che da sinistra fa partire un bel traversone, ma Lonis, ben appostato sul secondo palo, non riesce a concretizzare. Al 38’ di nuovo il Li Punti in avanti, stavolta con Fini che impegna il portiere di casa. Ultimo squillo di primo tempo ancora del tandem Calaresu-Lonis, ma il 7 di casa non inquadra la porta.

Ripresa

Subito ritmi alti e, infatti, all’11’ si sblocca il risultato: punizione defilata di Atzori da sinistra, sul secondo palo si inserisce Boi che trafigge Canalis. Pochi minuti e arriva il pareggio di Manca, al 18’, che, di testa, mette fuori causa Feltrin su una palla ben servita da Fini. Ospiti che premono e al 24’ Fini impegna ancora una volta l’estremo difensore biancorosso dal limite. Tanti cambi e poche emozioni fino al 45’, quando Calaresu, su una palla in area, anticipa 2 difensori, si presenta davanti a Canalis e non gli dà scampo con un destro in tuffo.

Giacomo Pala

