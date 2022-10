La Tharros cade a Ossi 

Ossese 2

Tharros 0

Ossese (4-4-2) : Cherchi; Zinellu (20' st Bilea), Magnin, Patacchiola, Madeddu; Erbi (22' st Castigliego), Demurtas, Demartis, Gueli (10' st Secchi), Mudadu, Virdis (20' st Chelo). In panchina Murtas, Campus, Foddai, Canu, Maganuco. Allenatore Loriga.

Tharros (4-4-2) : Stevanato; Perilli, Grinbaum, Boi, Lasi; Fadda (17' st Lonis), Tetteh (28' st Lai), Foddis, Atzori; Sanna, Calaresu. In panchina Feltrin, Peterle, Sardo, Sergi, Diana, Spiga, Enna. Allenatore Murru.

Arbitro : Palma di Napoli.

Reti : nel primo tempo al 17' Demartis. Nel secondo tempo al 49' Mudadu.

Note : ammoniti Fadda, Cherchi. Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 300.

Ossi. Al Walter Frau l'Ossese batte con merito la Tharros 2-0 e raggiunge il terzo posto, scavalcando gli avversari in classifica. Gli oristanesi hanno giocato una ripresa generosa, sfiorando nel finale il pareggio, ma poi si sono fatti infilare ancora in contropiede.

Il match

Dopo una fase di studio al primo affondo (17') l'Ossese passa in vantaggio: cross da destra di Demurtas, testa vincente di Demartis, lasciato solo dalla difesa ospite. Al 23' padroni di casa vicini al raddoppio: incursione di Mudadu sventata miracolosamente da Stevanato. Primo squillo della Tharros al 32', ma Atzori arriva in ritardo sulla palla. L'Ossese riprende a menare le danze e al 35' si mangia un gol fatto con Mudadu. Primo tempo 1-0.

Nel secondo tempo Tharros più intraprendente, ma non succede nulla sino al 28' quando gli oristanesi vanno vicino al pari con una girata di Grinbaum, di poco a lato. La partita di ravviva all'improvviso. L'Ossese in contropiede (39') ha la palla più ghiotta, Chelo la spreca mandando fuori di piatto davanti al portiere. Al 48', in pieno recupero, la Tharros ha l'occasionissima per l'1-1: da 3 metri Grinbaum si fa parare il tiro da uno strepitoso Cherchi. Capovolgimento di fronte e raddoppio per l'Ossese con un destro di Mudadu.

Legge del calcio ovviamente confermata. Finisce 2-0 per l'Ossese.

