La terra dei longevi regala la vita 

Trenta ore di mobilitazione generale per salvare una vita. Dalla terra della longevità un altro fegato è stato donato da un’anziana di 76 anni di Lanusei alla quale è stata fatale un’emorragia cerebrale. Le attività si sono concluse sabato pomeriggio quando è stato completato il prelievo dell’organo destinato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Al Nostra Signora della Mercede le operazioni hanno coinvolto la direzione, i reparti di Rianimazione e Chirurgia in un intreccio collaborativo con la Neurologia del San Francesco di Nuoro. È il secondo prelievo nell’arco di un mese, il terzo negli ultimi tre anni (uno non è andato a buon fine).

La storia

La signora era stata ricoverata in Pronto soccorso alle 21 di giovedì in codice rosso a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale. In ospedale gli esami avevano confermato la gravità della situazione e in Rianimazione era iniziata la fase di accertamento della morte encefalica. Per la donna non c’è stato più nulla da fare, ma la generosità dei parenti ha acceso la speranza per altre famiglie in attesa di un organo per il proprio caro. Alle 10 di venerdì Francesco Loddo, primario di Rianimazione e coordinatore locale del trapianti, ha chiesto al direttore dell’ospedale, Luigi Ferrai, l’attivazione del nucleo clinico per portare avanti la donazione. Dopodiché i medici hanno avviato le sei ore di osservazione e alle 21 di venerdì si è chiuso l’iter.

I professionisti

«Il nostro ospedale - ha dichiarato Luigi Ferrai, 49 anni, direttore sanitario del presidio - è in prima linea per assicurare che tutto l’iter per la donazione venga garantito in maniera eccellente. La procedura impegna diversi specialstiche e tutti rispondono mettendosi a disposizione con abnegazione e sacrificio. Ringrazio le famiglie che in un momento drammatico trovano il coraggio di esprimere un consenso alla donazione». Oltre alla Chirurgia, con il responsabile Gian Pietro Gusai, ha preso parte alle attività anche la Rianimazione: «Il secondo prelievo d’organi in poco tempo - ha detto Francesco Loddo (39) - testimonia quanto possa essere importante l’attività di un ospedale spoke, quale il nostro, che contribuisce ad attività di altissima specializzazione come l’attività trapiantologica».