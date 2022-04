La terapia per l’ospedale 

Ospedale Mastino di Bosa, questo malato. Dei problemi e delle possibili soluzioni, si è parlato nei giorni scorsi in riva al Temo, dove gli amministratori locali hanno incontrato il direttore generale dell’Azienda sanitaria oristanese Angelo Serusi, accompagnato dal suo staff.

Le aspettative

Serusi ha spiegato gli obiettivi da raggiungere per dare nuova linfa al presidio ospedaliero bosano e il sindaco Piero Casula ha ribadito la ferma richiesta bosana: il mantenimento dell’ospedale quale presidio in zona disagiata. «Abbiamo colto favorevolmente quanto dichiarato dal direttore generale – dice il sindaco – che ha assunto l’impegno di investire sul futuro del nostro ospedale. Confidiamo in una soluzione tempestiva per la copertura dei posti vacanti al Pronto soccorso., cosa che libererebbe i medici della Chirurgia e consentirebbe di far ripartire l’attività chirurgica elettiva (day surgery). Insieme all’attivazione della nuova Tac, ormai imminente, abbiamo chiesto il potenziamento delle strumentazioni endo-gastroscopiche e ribadito che è prioritario coprire i posti vacanti».

Sanità territoriale

Si è parlato anche di sanità territoriale, Bosa è penalizzata da anni a causa di servizi scoperti quali Fisiatria, Logopedia, Pediatria, Odontoiatria e delle problematiche connesse a farmacia (che ad oggi apre solo due volte la settimana) e della Commissione invalidi, che non si riunisce da due anni. Sul servizio di Pediatria, si registrano per fortuna segnali di una svolta: «Finalmente, nel novembre scorso – spiega Casula - si è fatta chiarezza per la soluzione di questa vicenda: si doveva modificare la normativa che prevedeva il limite numerico di 600 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Per questo la Regione, attraverso l'Assessore Mario Nieddu e con il sostegno dei sindacati Medici, su richiesta dell'amministrazione comunale sostenuta dal consigliere regionale Alfonso Marras, ha adottato la proposta di una parziale modifica». La Giunta Regionale ha stabilito un nuovo metodo di calcolo per individuare la popolazione pediatrica. «Grazie a questa modifica sono state individuate le nuove sedi carenti di Pediatria di libera scelta. In questi giorni scadono i termini per la presentazione delle domande da parte dei pediatri e subito dopo si procederà con l'assegnazione del pediatra per il nostro territorio».