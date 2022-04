La terapia di Dessì per guarire la sanità 

«Da soli non si va nessuna parte. Tutti gli altri sindaci si sentano in dovere di darmi suggerimenti e di mettere in evidenza le criticità affinché si possa intervenire in tempo».

Si pensava al sindaco di Muravera Salvatore Piu, medico ed ex direttore generale di una Asl. Oppure al sindaco di Ballao Chicco Frongia, una vita da farmacista. O ancora al medico veterinario Leonardo Usai. Alla fine invece ad essere eletto all’unanimità presidente del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei è stato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì (mentre Usai, sempre all’unanimità, è il nuovo vicepresidente). Sindaco che, dopo esser stato ad un passo dalle dimissioni, ritorna con un incarico delicato in un momento difficile per la sanità territoriale e per il San Marcellino.

Si aspettava di diventare presidente del distretto sanitario?

«Assolutamente no. Pensavo che la persona più adatta fosse Piu ma poi è stato proprio lui ad indicare me dicendo che era giusto dare l’incarico al presidente dell’Unione dei Comuni. Sono onorato di rappresentare il territorio».

Eletto all’unanimità. Sarrabus e Gerrei sono davvero uniti per difendere la sanità?

«Da soli non si va nessuna parte. Tutti gli altri sindaci si sentano in dovere di darmi suggerimenti e di mettere in evidenza le criticità affinché si possa intervenire in tempo».

Quali sono oggi le principali criticità?

«Mancano i medici. Chiederò al manager Marcello Tidore di fare il possibile per trovare medici d’eccellenza e portarli al San Marcellino in ogni reparto. Dobbiamo ridare vita alla chirurgia, trovare internisti. Mi aspetto anche un potenziamento dell’oncologia, uno specialista che dia supporto a Pedditzi che sino ad oggi ha portato avanti il reparto da sola facendo un lavoro straordinario».

Tidore ha chiesto di proporre soluzioni e non di mettere in evidenza le criticità.

«Esatto ed è quello che faremo. Con Tidore c’è stata subito sintonia. Sta intervenendo puntualmente e i fatti parlano chiaro. È arrivata un’anestesista, ha scongiurato il rischio della chiusura del pronto soccorso h24, ha aperto un ambulatorio di cardiologia. Ha preso l’impegno di riportare il San Marcellino al livello che merita».

Andrà a parlare direttamente con i medici e gli infermieri del San Marcellino?

«Visiterò spesso l’ospedale, previa comunicazione al direttore sanitario. Solo così sarà possibile avere un quadro chiaro e aggiornato. E poi mi confronterò con i sindacati. Tra i più votati c’è il muraverese Corrado Sanna».

Tra poco inizia la stagione turistica...

«Sul territorio si riversa il 58 per cento dei flussi turistici del sud Sardegna. Occorre potenziare i poliambulatori in ogni Comune e il servizio del 118, garantire le turnazioni, aprire in tempo le guardie mediche turistiche».

Si è parlato anche di infermieri di comunità.

«È un progetto pilota che potrebbe essere sperimentato nel Sarrabus. Non è pensabile avere delle difficoltà anche solo per trovare qualcuno che faccia le iniezioni».

Il Gerrei è ancora più abbandonato.

«Servono medici di base e pediatri nel Sarrabus e nel Gerrei. Si sta pensando, fra l’altro, di fare dei contratti d’emergenza ai medici in pensione. L’attenzione per il Gerrei sarà massima. Il primo vertice fra sindaci lo convocherò a Villasalto. Fra le ipotesi c’è quella di una casa della salute proprio a Villasalto».

Ci sono i presupposti per l’inversione di rotta dopo i tagli degli ultimi anni?

«Penso di sì. Presto Tidore annuncerà importanti novità. Non anticipo nulla perché la politica è cambiata: prima i fatti e poi le comunicazioni».

