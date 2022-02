La Techfind non decolla, a segno il Cus 

La matricola campana fa leva su Dacic e scava il solco a metà gara toccando anche il +12. Nel secondo tempo le giallonere registrano la difesa e tornano pian piano in scia, ma stavolta, a differenza di quanto accaduto contro la Nico, la rimonta non riesce. Rosellini e compagne infatti sbagliano troppo, e anche gli arbitri ci mettono del loro nel finale fermando Mura lanciata in contropiede con il canestro del possibile -3. Capri, dal canto suo, non tentenna e porta a casa la vittoria. Finale carico di rabbia, invece, per la Techfind.

San SalvatoreS. 59

Basket Capri 67

Techfind Selargius : Roselli- ni, El Habbab 19, Cutrupi 6, Ceccarelli 14, Zitkova 2, Coron- giu ne, Mura 14, Pandori 2, Pin- na 2, Valenti. Allen. Fioretto

Blue Lizard Capri : Rios 12, Bovenzi 21, Gallo, Manfrè 2, Dacic 22, Porcu, Panteva ne, Gesuele ne, Martines 3, Giuseppone 7. Allenatore Falbo

Parziali : 17-17; 28-38; 44-47



La Techfind scivola in casa al cospetto di Capri e deve rimandare l’assalto alla quarta posizione della Serie A2 femminile Sud di basket. Stanco e sfortunato, il San Salvatore paga la fatica dovuta ai numerosi impegni ravvicinati e parte al rallentatore contro la Blue Lizard.

Cus Cagliari 53

Pall. Vigarano 48

Cus Cagliari : Puggioni 4, Striulli 10, Caldaro 10, Prosperi 6, Ljubenovic 4, Martis ne, Saias 4, Cecili 11, Madedu ne, Niola, Gagliano 4, Piludu ne. Allenatore Xaxa

Pall. Vigarano : Sorrentino 15, Perini 11, Dentamaro, Coser 5, Sarni 15, De Rosa, Olodo, Farina ne, Capra 2. All. Borghi

Parziali : 20-13; 31-20; 44-39

Pronto riscatto per il Cus Cagliari, che doma la rivale diretta Vigarano a Sa Duchessa. La squadra universitaria scatta meglio dai blocchi, e grazie alla verve di Cecili chiude il primo quarto avanti di 7 lunghezze. Vigarano fatica a imbastire una reazione, e le padrone di casa ne approfittano per allungare ancora nel secondo quarto portandosi in doppia cifra di vantaggio all’intervallo.

Al rientro in campo l’ex Sorrentino guida la riscossa delle emiliane, che trovano la parità a quota 31, ma vengono ricacciate indietro da Caldaro. Negli ultimi 10 minuti il quintetto di Xaxa si difende con personalità dagli assalti ospiti e blinda il successo con un libero di Prosperi. Con 16 punti in classifica, Striulli e compagne irrompono con decisione nelle zone di classifica che contano.



