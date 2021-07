La Tari si paga sul web, pioggia di proteste 

La novità non piace a nessuno. In città montano le proteste per il nuovo metodo di pagamento della Tari introdotto dall’amministrazione: niente più bollettini inviati a domicilio, ma procedure on line, con l’iscrizione ai servizi comunali o tramite Spid (il sistema di identità digitale). Chi ha poca confidenza con internet può chiamare gli uffici comunali, dove le linee però sono andate in tilt in poche ore e risultano perennemente occupate. Tra l’altro c’è il rischio che tanti aspettino invano i bollettini a casa.

«Quello che hanno fatto è sbagliato», commenta Aldo Priola, 71 anni, «perché molti quartesi non hanno a casa un computer. Certo, chi vuole può prendere un appuntamento con gli uffici, ma non oso pensare alle file che si creeranno in Comune. Prima i bollettini arrivavano a casa: se il Comune non vuole accollarsi le spese per la carta e la spedizione, possiamo pagare noi. Ora credo che l’evasione aumenterà».

Le voci

I più penalizzati saranno sicuramente gli anziani, che non sempre hanno figli in grado di aiutarli e molto probabilmente non sono assidui frequentatori del sito del Comune, oltre a non avere certo dimestichezza con “user id”, password e Spid.

«Io il computer non ce l’ho. Allora non pago?», si domanda Piero Atzeni, anche lui 71 anni, «non ho nemmeno figli a casa, cosa dovrei fare? E poi cos’è lo Spid? Anziché agevolare i pagamenti non fanno altro che complicarli». Seduto di fianco a lui in piazza Azuni per le solite chiacchiere mattutine, intrise in questi giorni della questione Tari, c’è Giovanni Faedda, 75 anni: «Sono stato informato della novità da alcuni amici: mi farò aiutare da mia figlia. Certo, quando il bollettino arrivava a casa era molto meglio».

Il sistema

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli F24 precompilati e disponibili sul portale comunale, a cui si accede tramite credenziali Spid, Carta d’identità elettronica o tessera sanitaria, e sino al 30 settembre potrà farlo chi è già in possesso di user id e password rilasciata per l’accesso ai servizi on line comunali.

«Io ho ancora un telefonino che non fa nemmeno le foto», dice Renato Puddu, 69 anni, mentre mostra il cellulare, «figuriamoci se ho visto il sito del Comune. Ho lavorato tutta la vita davanti a un pc così quando sono andato in pensione non ho più voluto vederne nemmeno uno. Non capisco i motivi di questa novità. Per risparmiare la carta? La possiamo pagare noi».

Il centralino

Anche i più giovani non apprezzano le nuove regole: «Sono preoccupata», commenta Maria Carla Lai, 54 anni, «non solo per gli anziani ma anche per me: se non mi avessero avvisato di questa scadenza non mi sarei ricordata di dover pagare».

Le proteste si sono riversate anche sui social network, dove i cittadini hanno lasciato centinaia di commenti. «I numeri indicati sono perennemente occupati, oppure si viene lasciati in attesa all’infinito».

E se il Comune è pronto ad intensificare la campagna d’informazione, intanto la minoranza ha presentato una mozione con primo firmatario il consigliere Michele Pisano, chiedendo se non sia opportuno «prevedere l’invio del modello cartaceo per gli utenti over 65 e per quelli con disabilità, che potrebbero, in questi mesi di limitazioni della mobilità, non essere riusciti a completa re l’acquisizione di una identità digitale».

