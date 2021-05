La Tac ha messo il turbo 

Al Nostra Signora della Mercede arriva la nuova Tac intelligente: meno radiazioni ed esami più rapidi. Se fino a ieri per una esame servivano dieci minuti, da oggi al Nostra Signora della Mercede i tempi saranno dimezzati. Il reparto di Radiologia, dove si effettuano 250 Tac alla settimana, innalza i livelli qualitativi degli esami. Nelle ultime 72 ore il macchinario è rimasto fermo per consentire ai tecnici di aggiornare il software che annuncia il potenziamento del servizio per andare incontro alle esigenze del paziente. Oltre al taglio dei tempi di esecuzione dell’esame, l’apparecchiatura con un nuovo motore tecnologico incorporato assicura anche una miglior qualità delle immagini di diagnostica.

Meno radiazioni

L’installazione del nuovo software potrà ridurre l’esposizione alle radiazioni, soprattutto per quei pazienti come i malati oncologici che sono costrette a ripetute analisi. L’avvento del nuovo applicativo si traduce in vantaggi concreti per i pazienti e per il personale: su tutti, la diminuzione della dose di radiazioni erogate e la riduzione del rischio di errori nel flusso di lavoro. In reparto c’è l’assoluta convinzione che l’elevata qualità diagnostica e la diminuzione della dose di radiazioni erogata ai pazienti garantite dal macchinario aggiornato offriranno importanti benefici ai pazienti e al personale clinico della struttura.

La novità

L’aggiornamento del supporto ha comportato la sospensione degli esami diagnostici a partire da lunedì. Un intervento pianificato, che arriva puntuale anche in vista della stagione estiva quando in Radiologia aumenta la mole di lavoro in virtù dell’incremento della popolazione con le presenze turistiche. Se n’è avuta prova lunedì sera, quando un turista tedesco è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico a Tortolì. A causa della Tac disabilitata, il centauro, dopo aver ricevuto il primo soccorso dall’infermieristica del 118, è stato trasferito a bordo dell’elicottero dell’Areus, benché in codice giallo, all’ospedale San Francesco di Nuoro proprio per essere sottoposto all’esame. In Radiologia, si respira aria di ulteriore rinnovamento. A breve inizieranno i lavori di installazione di un apparecchio telecomandato digitale in radiodiagnostica.

