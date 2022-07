La svolta: due spiagge riservate ai cani 

Un tratto di spiaggia nel paradiso di Tziu Franciscu a Costa Rei e un altro a Is Perdigonis, vicino al centro abitato di Muravera (tra la torre dei Dieci Cavalli e il Quattro Mori Family Village). Da oggi in queste due località si potrà andare a prendere la tintarella con cani al seguito. Con una ordinanza infatti il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha istituito con decorrenza 15 luglio e sino al 30 settembre le prime due “dog-beach”, le spiagge per i cani. Le aree, grandi 24 metri per 16, potranno essere utilizzate dall’alba al tramonto mentre i proprietari saranno responsabili - fra l’altro – del benessere dell’animale e di vigilare affinché non arrechino disturbo. Tra i requisiti obbligatori per l’accesso alla dog-beach l’iscrizione degli animali all’anagrafe canina e l’igiene sanitaria (devono essere esenti da infezioni di pulci o zecche).

L’ordinanza

«È già effettiva – ha spiegato Fabio Piras, assessore all’Ambiente e uno dei promotori dell’iniziativa – nei prossimi giorni piazzeremo i paletti con le cordicelle per delimitare visivamente l’area. Le dog beach saranno una ulteriore garanzia per la tutela e il rispetto delle spiagge. I proprietari dei cani sapranno dove andare e non finiranno in giro per altri lidi a rischiare una sanzione». Oltre alle cordicelle saranno posizionati dei cartelli in diverse lingue per spiegare in che modo potrà essere utilizzata l’area: «Forniremo – aggiunge Piras – tutte le informazioni utili e sistemeremo dei cestini particolari per i rifiuti. Naturalmente ci saranno dei controlli per far sì che tutti rispettino le regole». Se l’afflusso sarà notevole «non escludiamo – conclude - l’apertura di una terza area a partire dalla prossima stagione».

L’assessore

Il componente la Giunta con delega al turismo Matteo Plaisant mette in evidenza «l’esigenza che aveva un Comune come Muravera di dotarsi di spiagge per cani. La scelta è caduta su Tziu Franciscu e Is Perdigonis perché da una parte sono molto belle e dall’altra abbastanza defilate». Gli animali, come riportato nell’ordinanza, «possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo e la responsabilità del proprietario».