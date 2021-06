La Svizzera vince e aspetta 

Svizzera 3

Turchia 1

Svizzera (3-4-1-2) : Sommer 7.5; Elvedi 6, Akanji 6, Rodriguez 6; Widmer 6.5 (46’ st Mbabu sv), Freuler 6.5, Xhaka 6, Zuber 6.5 (40’ st Benito sv); Shaqiri 7.5 (30’ st Vargas 6); Seferovic 7 (30’ st Gavranovic 6), Embolo 6.5 (40’ st Mehmedi sv). In panchina: Mvogo, Kobel, Zakaria, Sow, Fassnacht, Schar, Comert. Allenatore Petkovic 6.5.

Turchia (4-1-4-1) : Cakir 6.5; Celik 5, Demiral 4.5, Soyuncu 5, Muldur 6.5; Ayhan 6 (19'st Yokuslu 6); Under 5 (35'st Karaman sv), Tufan 5 (19'st Yazici 5.5), Kahveci 6.5 (35'st Kocku sv), Calhanoglu 5 (40'st Tokoz sv); B. Yilmaz 5.5. In panchina: Gunok, Bayindir, Antalyali, Kabak, Unal, R. Yilmaz, Dervisoglu. Allenatore: Gunes 5.

Arbitro : Vincic (Slovenia) 6.5.

Reti : 6’ pt Seferovic, 26’ pt e 22’ st Shaqiri, 16’ st Kahveci.

Note : ammoniti Calhanoglu, Celik, Soyuncu, Xhaka. Angoli: 8-8. Recupero: 1’, 3’.

Baku (Azerbaigian). Due prodezze di Shaqiri e una di Seferovic raddrizzano l’Europeo della Svizzera, ma il netto successo sulla Turchia rimanda il discorso qualificazione perché il Galles, nonostante la sconfitta all’Olimpico, conserva il secondo posto. Ma Petkovic può essere fiero della sua squadra perché la vittoria non è mai in discussione, riscatta le scialbe prove offerte finora e i quattro punti potrebbero riservare la qualificazione tra le migliori terze.

I trascinatori

È una prova d’orchestra convincente condotta dagli uomini più esperti. Il geniale Shaqiri è in serata buona e realizza una doppietta di pregevole fattura, l’altro attaccante Seferovic indirizza il match con una prodezza, il portiere Sommer è decisivo negli interventi soprattutto su Muldur. Partecipa alla festa il condottiero Xhaka che dirige le operazioni, confeziona un assist e prende un palo su punizione confermando le referenze positive di Mourinho che lo vuole fortemente alla Roma. Bene anche Rodriguez, Freuler e Zuber, autore di due assist.

La delusione

La Turchia di Gunes esce mestamente di scena. Ultima a zero punti, fallisce il torneo. Sembrano pesci fuor d’acqua Calhanoglu e Demiral, che dovrebbero dare l’esempio, ma non riescono a distinguersi. La difesa si fa trovare spiazzata spesso e Cakir deve salvare varie situazioni intricate. Bene i due giocatori del Sassuolo Ayhan a centrocampo e soprattutto Muldur, che imperversa sulla sinistra, e il centrocampista Can Kahveci che rimette in gioco per breve tempo i suoi con un bel gol. Qualche spunto, ma senza pungere, per Under. Nella sfida tra deluse la Svizzera cerca una qualificazione possibile, la Turchia una improbabile nel girone A. Ma la gara di Baku è divertente e con molte occasioni da ambo le parti. E la Svizzera ha ottime possibilità di piazzarsi tra le migliori terze, la Turchia torna a casa con la coda tra le gambe.

