La Supercoppa a Cagliari 

«Un seme piantato con la speranza che la Superlega possa presto tornare in Sardegna». Il presidente della Lega Pallavolo Serie A maschile, Massimo Righi, ha descritto così la 27ª edizione della Supercoppa, pronta a sbarcare a Cagliari il 31 ottobre e il 1° novembre. «Abbiamo scelto questa sede perché racchiude un popolo di appassionati enorme», ha dichiarato nel corso della conferenza di presentazione dell'evento andata in scena ieri nel Palazzo Regio del capoluogo, «Durante la due giorni di gare scenderanno in campo otto campioni del mondo e quattro squadre che rappresentano l'élite del volley mondiale. Sappiamo che giocheremo in un palazzetto dalle dimensioni ridotte ma non è importante. Vogliamo dare la possibilità di ammirare grandi campioni a chi attende da tempo di assistere a pallavolo di alto livello. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare anche la finale 3°-4° posto. Un regalo per il pubblico».

Progetto

«Siamo orgogliosi di ospitare questo evento», ha aggiunto il numero uno della Fipav Sardegna, Eliseo Secci, intervenuto nel corso della conferenza insieme al presidente del Coni isolano, Bruno Perra, al consigliere federale Fipav, Vincenzo Ammendola, all'assessore regionale al turismo, Giovanni Chessa, e al segretario particolare dell'assessore regionale allo sport, Mauro Contini. «La Supercoppa di solito si gioca in palazzetti che ospitano un gran numero di persone», ha continuato, «A Cagliari ce ne saranno solo 2200. Abbiamo voluto organizzare questo evento anche per stimolare le istituzioni ad accelerare la nascita di una struttura polivalente nel sud Sardegna che possa diventare un riferimento per manifestazioni sportive e culturali». Un tema, quello del palazzetto, ripreso anche dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: «L'amministrazione comunale ha investito 800 mila euro per il progetto preliminare di un nuovo palasport. Abbiamo anche chiesto aiuto alla regione per la creazione di un impianto da 8 mila posti. Un nuovo palazzetto sarebbe uno stimolo per le società sportive».

Supersfide

I campioni d'Italia in carica di Civitanova contro i gialloblù di Modena e il Perugia di Andrea Anastasi contro gli ultimi vincitori della Supercoppa del Trentino. Saranno queste le sfide che il 31 ottobre, alle 17.30 prima e alle 20.30 poi, infiammeranno il Pala Pirastu di Cagliari. Il giorno dopo sarà la volta del gran finale, con la sfida per il 3°-4° posto delle ore 14 che farà da antipasto all’atto conclusivo del torneo fissato per le 17. Un appuntamento imperdibile in un calendario di eventi sportivi sardo sempre più ricco.



