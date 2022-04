La Sughereta è un parco a metà 

Un’oasi in 7 ettari di estensione. Un connubio di querce da sughero, alcune delle quali secolari, lecci e ulivi. Nel 2000 ha ospitato una tra le manifestazioni più impresse nella memoria dei cittadini: il ballo dei debuttanti, i diciottenni della Leva 1982. Per l’occasione, un’orchestra aveva fregalato la colonna sonora all’anfiteatro situato a sinistra dell’ingresso del Parco. Nel 2010 è diventato Parco urbano regionale di concerto tra comune e regione. Parco che ha trovato la sua residenza nella cittadina che è uno dei capoluoghi della Provincia Ogliastra. Nato per fornire ai cittadini ed ai visitatori uno spazio ricreativo e a contatto con la natura.

I visitatori

Spazio che «purtroppo”, sostiene Giusy Zaccarini, «avrebbe bisogno di una continua manutenzione, perché attorno agli stabili interni, si presenta agli occhi del cittadino e deI visitatore, il degrado». E lo si può notare anche dal nastro bianco rosso utilizzato per delimitare alcune zone. «Inoltre», aggiunge la visitatrice «nel periodo estivo, si potrebbe prolungare l’orario di apertura per garantire un servizio maggiore ai cittadini, considerato che molti possono dedicare il tempo libero sia a se stessi che alla famiglia dopo le 8 di sera. In particolare i runner, che amano godersi le fresche serate estive».

«Dateci un bar»

Altri frequentatori, giovani e non, sostengono che manchino dei servizi essenziali. Come per esempio un piccolo bar dove gustare un gelato in compagnia e dotato dei servizi igienici. Il parco deve garantire non solo spazi ricreativi, ma anche sicurezza e comfort. Intanto, il polmone verde della città, comincia a ospitare famiglie, ragazzi e anziani, che approfittano dell’inizio delle lunghe giornate, per godersi all’aria aperta, momenti di relax e svago. Ognuno, immerso nella natura, può praticare sport o giocare. Enrico e Riccardo, appassionati di skateboard arrivati dal cagliaritano, affermano: «Frequentiamo questo parco da poco tempo e ancora non abbiamo avuto modo di provare il percorso benessere, ma il piazzale dell’anfiteatro si presta per cimentarsi in piccole – grandi acrobazie». Sapphire Avev, mamma di un bimbo di 10 mesi dice: «Abbiamo passato un bel pomeriggio in pace e tranquillità immersi nel verde, dopo aver fatto un pic nic nell’area dedicata».

La Sughereta però ha bisogno di un restyling. E, dopo quelli del 2016, 2018 e 2020, si attende quello del 2022.