La strada come una piscina, proteste 

Lo sa bene Salvatore Pinna, consigliere di minoranza del Comune di San Vero Milis che ieri oltretutto per protesta non si è nemmeno presentato all’assemblea pubblica. Lui per raggiungere casa deve passare per forza in quel tratto: «Ormai è diventato impossibile vivere con questo problema. Non conto più le volte che la mia macchina è finita dal meccanico. Eppure noi paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini. Abbandonarci in questo modo non è corretto. Oggi mia figlia, per esempio, non è andata a scuola. Per il pulmino passare era un problema». Pinna, assieme ad altri residenti, ha chiesto più volte al Comune di poter sistemare la strada. In cambio serviva solo il materiale: «Ma dall'amministrazione non è mai arrivata una risposta» conclude il consigliere.

Nel territorio di San Vero Milis c'è una strada che per venti famiglie è diventata un incubo. In tanti, se il Comune non decide di intervenire, non escludono infatti proteste eclatanti. Quella distesa di buche profonde si trova in località Serra e Idda. È la strada d'accesso alla borgata di S'Anea Scoada dalla Provinciale 66. Due chilometri di disagi dove regna la disperazione.

Le buche presenti da anni sono diventate ormai voragini. La strada quando piove, come in questi giorni, diventa una piscina pericolosa. Hanno difficoltà a transitare persino i mezzi che ritirano i rifiuti e lo scuolabus. Chi invece è costretto a passare per raggiungere la propria casa o l'azienda rischia ogni giorno di distruggere l'auto, per poi raggiungere poco dopo il meccanico.

La strada

La protesta

I disagi

Emilio Scalas, che abita in questo tratto da 16 anni, non ne può più: «In certi punti se non stiamo attenti la gomma finisce dentro la buca e ci dobbiamo per forza fermare - racconta - I mezzi che ritirano i rifiuti spesso non passano perché è troppo pericoloso. Tempo fa un mezzo del Comune spianava la strada ma senza risolvere nulla. Qua serve l’asfalto. Che il Comune intervenga». Anche Daniele Lutzu percorre quel tratto per raggiungere casa sua: «Quando piove la strada è impraticabile a piedi e in auto. Con la macchina bisogna transitare a passo d'uomo. Ci sentiamo presi in giro. È da anni che gli amministratori promettono di asfaltare la strada poi invece nulla. Due anni fa ci avevano persino comunicato che stavano per appaltare i lavori. L'intervento è urgentissimo. Il Comune non deve dimenticare che qua ogni giorno passa il pulmino per prendere i bambini». E chissà se ora il Comune, dopo l'ennesima denuncia dei residenti, deciderà di appaltare i lavori. Ieri il sindaco era irreperibile.

