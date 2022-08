La storia passa dal Poetto 

Altra novità: stavolta l’organizzazione è curata direttamente dalla Federazione Italiana Triathlon. Ieri praticamente per l’intera giornata a Cagliari - e soprattutto sul lungomare che è stato recentemente teatro della crono al Giro d’Italia Donne - ci sono stati i sopralluoghi per definire i dettagli logistici e tecnici, con il segretario generale Valerio Toniolo, gli uomini della Fitri Servizi e la presenza fondamentale di Sandro Salerno che, cura la World Cup e che sarà direttore di gara.

Se le prime tre edizioni della World Cup di Cagliari avevano avuto come teatro il porto (molo Ichnusa) e il centro cittadino, questa volta la scelta è caduta sul Poetto, già “battezzato” dal biolimpionico Alistair Brownlee nell’edizione del 2019. Una sede che esalta la bellezza del mare di Sardegna, ma che perde forse qualcosa in termini di difficoltà nella parte ciclistica, essendo piatta. La novità è la distanza, doppia rispetto a tutte le edizioni di WTC disputate sinora in Italia: dallo sprint si passa all’olimpico (1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 di corsa).

È già la fase operativa. Il sogno delle World Triathlon Championship Series è ormai realtà per l’Italia che tra poco più di due mesi (7-8 ottobre) entrerà per la prima volta a far parte del circuito internazionale più importante. La scelta è caduta su Cagliari, che già aveva visto il debutto dell’altro circuito mondiale (la World Cup), ospitando le prime quattro prove, prima di cedere il testimone ad Arzachena. Il capoluogo isolano, con il robusto contributo della Regione, sigla una irripetibile doppietta, confermandosi città eletta per questo sport dai forti connotati spettacolari.

Il percorso

I sopralluoghi

Il presidente

Cagliari sarà la penultima delle sei prove delle World Series: già disputate Yokohama, Leeds, Montreal e Amburgo, dopo la tappa italiana si andrà a Bermuda (5-6 novembre). Infine, la finale di Dubai (23-26 novembre). Comprensibile l’entusiasmo del presidente federale, Riccardo Giubilei: «È un passaggio epocale: la Fitri ha rincorso questa possibilità per vent’anni e non posso nascondere l’orgoglio nell’aver centrato in pochi mesi di mandato questo obiettivo. Certifica la qualità organizzativa, le location e la capacità di fare gioco di squadra: noi, la presidenza del consiglio dei Ministri, la Regione e il Comune. Solo così si possono fare le cose in un certo modo». Ci sono altri aspetti: «Questo è l’evento più importante in Europa, perché è l’unico che si disputa su distanza olimpica e assegna il doppio punteggio in vista delle Olimpiadi».

La scelta

Perché Cagliari? «La Sardegna rappresenta al meglio quello che l’Italia può offrire come location. Cagliari è il circuito che ci garantiva in questa fase la miglior affidabilità anche in relazione alle richieste della World Triathlon. Ha più volte dimostrato di poter accogliere un evento di livello internazionale». Non ci sarà il paratriathlon, almeno per questa volta: «Nel paratriathlon siamo già un’eccellenza mondiale, con tanti medagliati e anche nel campo dell’organizzazione puntiamo essere presenti nelle World Series e nel mondiale. Intanto il 25 settembre avremo l’Europeo a Bari», conclude Giubilei.

