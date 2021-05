La storia narrata dai fortini di Capo Altano 

Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale la batteria Sr 310 di Capo Altano, a Portoscuso, era già pronta all’uso: difesa strategica da incursioni aeree e navali sullo scalo di Portovesme, a guardia della Centrale Monteponi considerata obiettivo militare. Oggi quel passato lo raccontano i vecchi edifici che presto potrebbero diventare meta di un percorso culturale.

La storia

La Marina aveva chiesto i terreni di Capo Altano al Comune già nel 1926. C’era stato un braccio di ferro sul prezzo ma poi il Consiglio comunale, che in un primo momento chiedeva una lira a metro quadro, accettò la proposta di sette centesimi a metro quadro, purché i lavori di costruzione fossero fatti da manodopera locale. Nel 1935 la batteria viene ultimata, allo scoppio della guerra è operativa. Poteva contare su quattro cannoni, diverse mitragliatrici, una stazione di tiro con telemetro e cronoindicatore, una stazione fotoelettrica alimentata da un gruppo elettrogeno con un potente fascio di luce per perlustrare il mare anche in piena notte, oltre a numerosi fortini sparsi tutto intorno, fino a Paringianu e Sa Piramide. A Capo Altano, nel bel mezzo del conflitto, operavano un centinaio di marinai, comandati da tre ufficiali di artiglieria. C’erano anche alcuni soldati locali, altri arrivavano dalla Penisola. Qualcuno ha incontrato l’amore e ha messo radici a Portoscuso.

Gli anziani

Il vecchio punto di difesa resiste ancora: le testimonianze architettoniche, benché malandate, sono in piedi e raccontano di un passato in cui Portoscuso si è ritrovata in prima linea durante la guerra. I protagonisti di quella pagina di storia non ci sono più, ma non manca chi ne coltiva la memoria. «Nei decenni passati ho fatto in tempo ad intervistare molte di quelle persone, ho consultato atti e documenti - racconta Ernesto Valdes, 71 anni, appassionato di storia che dodici anni fa ha raccolto tutte le informazioni nel libro Gli Alberi della Memoria - e sono riuscito a ricostruire le caratteristiche della batteria di Capo Altano. Con la Seconda Guerra mondiale per Portoscuso è cambiata la prospettiva: non più lontani dalla guerra come nel primo conflitto, ma pienamente coinvolti. Mia nonna, che spesso ci raccontava contus de guerra , ricordava che in quegli anni la popolazione era costretta a scappare in campagna quando si diffondeva l’allarme per possibili bombardamenti». Gli attacchi aerei degli anglo-americani in effetti non mancarono, ma a Portoscuso non ci furono vittime. Uno dei bombardamenti, a maggio del 1943, interessò la centrale Monteponi che fu in parte danneggiata, anche se non distrutta.

Il futuro

Fortini, piazzole, casermette, quel che resta della stazione di tiro, l’arco in mattoni con vista mare, oggi gettonato per le foto, ieri stazione fotoelettrica: Capo Altano offre uno spaccato di storia militare tra mare, rocce e macchia mediterranea. «È’una zona di grande interesse per chi è appassionato di questo tipo di storia - dice Giuseppino Granara, 74 anni, socio di lungo corso dei Marinai d’Italia - io stesso ho accompagnato tante volte i turisti a fare il giro dei fortini. E’un percorso entusiasmante e ricco di significato, sarebbe bello promuoverlo come itinerario turistico». Nei piani del Comune Capo Altano dovrebbe essere il perno di un percorso ciclo- pedonale immerso nella natura. «L’area dei fortini è demaniale - dice il sindaco Giorgio Alimonda - è nostra intenzione, dopo aver ultimato la strada, valorizzare la zona con una pista ciclabile che la attraversi tutta»»

