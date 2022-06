La stella del folk aggredita a Roma 

I ricordi sono un po’ confuso ma l’immagine di quel pugno che le arriva in pieno volto è nitida. E fa ancora molto male. Gigliola Zedda, responsabile del gruppo folk di San Nicolò d’Arcidano, è all’ospedale di San Gavino vittima di un’aggressione che mai avrebbe immaginato di subire. Due giorni fa era a Roma per rappresentare la tradizione sarda alla festa della musica ma la trasferta nella capitale si è trasformata in un incubo. «Sembrava un diavolo, mi colpiva in volto con pugni poi calci e botte nel resto del corpo» racconta con un filo di voce.

La storia

Provata e dolorante, Gigliola Zedda riesce a fatica a rivivere quel pomeriggio di follia. «Insieme alla delegazione sarda della Federazione italiana delle tradizioni popolari ero arrivata a Roma piena di entusiasmo – riferisce – lunedì sera stavamo passeggiando in piazza Venezia, stavo mettendo gli occhiali nella borsa quando questa figura mi si è presentata davanti». Neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo che quell’uomo le si è scagliato contro: pugni e botte sul viso. «Sembrava un diavolo, continuava a colpirmi con forza» ricorda la cinquantenne. Immediato l’intervento di altri due delegati della Fitp che erano vicini a Gigliola e sono riusciti a bloccare l’uomo ma «lui era una furia. È riuscito a divincolarsi e ha ricominciato a picchiarmi, anche quando ero per terra». Calci e una violenza cieca fino all’intervento dei vigili urbani che sono riusciti a immobilizzare il cittadino etiope, senzatetto e già noto alle forze dell'ordine. Subito è scattato l'arresto per lesioni, aggressione e resistenza.

I soccorsi

Gigliola Zedda è stata immediatamente accompagnata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici le hanno assegnato una prognosi di quindici giorni per una serie di traumi. «Mi ha spaccato il labbro, lesionato i denti – racconta – lunedì sono voluta rientrare subito a casa, abbiamo preso il primo volo». I dolori però sembrano non dare tregua, così ieri si è rivolta ai medici dell’ospedale di San Gavino. «È stata un’esperienza tremenda, non pensavo di uscire viva da tutte quelle botte - ammette – un'aggressione ingiustificata, sarà difficile da dimenticare». Nel frattempo a Gigliola Zedda arriva la solidarietà da tutta l’Isola, tanti amici le stanno esprimendo vicinanza in un momento così particolare. «Tutti noi le siamo vicini e ci auguriamo che si riprenda al più presto» ha commentato l'ex sindaco e consigliere regionale di San Nicolò d’Arcidano Emanuele Cera che con Gigliola condivide la passione per la tradizione sarda.