La Statale delle discariche abusive 

La zona rossa non ha fermato i maleducati e gli incivili con il vizio di abbandonare rifiuti nelle strade. Ogni anno è la stessa storia: con l’arrivo della primavera il fenomeno delle discariche abusive raggiunge vette inaudite nel territorio del Parteolla e del Basso Campidano. La Statale 387, oltre alle solite insidie per gli automobilisti (incroci e scarsa illuminazione), si fa notare anche per le buste di spazzature sul ciglio stradale.

Si trova di tutto: amianto, elettrodomestici distrutti, plastica, vetro, calcinacci, pneumatici e tanta plastica. Simone Cara, impegnato con l’associazione “Cuore di Sardegna” nell’organizzazione di una serie di iniziative per la pulizia di spiagge e campagne, ha raccolto tantissimo materiale sulla situazione in cui versano le strade. «Purtroppo l’inciviltà non ha confini», dice: «Nelle scorse settimane abbiamo riscontrato una serie di situazioni di sporcizia e degrado nella zona di Maracalagonis e Sinnai». È sempre la stessa storia: «Lavoriamo per sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che è un grave problema in tutta la Sardegna, ma è una battaglia lunga».

Maleducazione

L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano garantisce da anni un servizio di raccolta differenziata considerato eccellente (a detta non solo dei sindaci ma degli stessi cittadini) sul territorio che comprende Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Soleminis e Settimo San Pietro. I rifiuti vengono portati via direttamente dall’ingresso delle abitazioni e delle attività commerciali, eppure inspiegabilmente ancora troppi maleducati si divertono a caricare le buste di spazzatura in auto per abbandonarle in campagna o sul ciglio della strada. «Il comportamento di pochi incivili resiste nel tempo, e purtroppo basta e avanza per deturpare l’ambiente», è il commento di Fausto Piga, sindaco di Barrali e consigliere regionale, che per incentivare la raccolta differenziata promuove da anni una serie di iniziative con il coinvolgimento dei cittadini e delle scolaresche.

Controlli e sanzioni

La polizia locale dell’Unione dei Comuni negli ultimi tempi ha intensificato l’attività di controllo finalizzata a contrastare comportamenti impropri di natura ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti nelle strade e in campagna. Nell’ultimo anno il servizio di prevenzione e verifica dei vigili urbani ha permesso di accertare 18 violazioni di norme ambientali e di regolamenti comunali sul rispetto delle aree pubbliche e del paesaggio. Tra le sanzioni c’è stata anche una multa record: 6.500 euro a carico del titolare di un’attività imprenditoriale colpevole di abbandono di rifiuti speciali. Oltre alla sanzione amministrativa per l’impresa è scattato l’obbligo immediato di rimuovere i rifiuti abbandonati nelle campagne e conferirli in una regolare discarica. Inoltre sul territorio sono in arrivo i contenitori intelligenti, capaci di segnalare chi non rispetta le regole della differenziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA