È stata inaugurata ieri, nell'ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la “Stanza delle parole al sicuro”, al primo piano della Questura, dove ci sono gli uffici della Squadra Mobile: «Chi viene qui può sentirsi a suo agio e tirare fuori ciò che ha dentro senza paura, in un ambiente accogliente», ha detto il questore Paolo Rossi durante la presentazione: «La prevenzione è il nostro primo dovere».

La lettera

Rossi ha letto una lettera che gli è stata inviata da alcune donne vittime di violenza che hanno denunciato: «Non è stato facile», è scritto, «un po' per vergogna, perché pensi che a nessuno importi e che nulla si risolverà. Abbiamo avuto la fortuna di essere ascoltate e aiutate. Grazie perché oggi c'è una piccola stanzetta dove possiamo parlare senza essere giudicate». L’allestimento della sala è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna, mentre gli artisti Bob Marongiu, Jeff Sanna e Mariano Chelo hanno donato le loro opere, ispirate a tre parole chiave: Coraggio, Ascolto, Conforto. Parole impresse nei quadri appesi alla parete della sala.

Sicurezza

«Su questi tre pilastri abbiamo voluto costruire il progetto», ha detto il dirigente della Squadra Mobile, Fabrizio Mustaro: «Un luogo accogliente che garantisce sicurezza fisica e psicologica. Abbiamo psicologi che supportano noi e le vittime per affrontare al meglio i problemi». Mustaro ha ricordato anche che gli operatori del reparto Prevenzione Crimini e tutto il personale della Polizia si aggiornano continuamente sul tema. All'evento hanno partecipato anche il Prefetto Gianfranco Tomao, il vice sindaco Giorgio Angius, il sindaco di Quartu Graziano Milia, i rappresentanti della magistratura e dei centri antiviolenza, il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras e gli artisti che hanno realizzato le opere.

La Polizia ha svolto anche altre iniziative per la campagna “Questo non è amore”, promossa dal Dipartimento Pubblica Sicurezza. Tra queste, incontri con gli studenti dei licei della provincia, per sensibilizzarli ed informarli sugli strumenti giuridici a disposizione. Ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi, era presente un gazebo per sensibilizzare i cittadini. La campagna informativa proseguirà martedì, dalle 14 alle 20, al Centro Commerciale “Le Vele”, giovedì 2 dicembre, dalle 10 alle 12 in piazza Roma a Carbonia e venerdì 3 dicembre, dalle 9 alle 13 in piazza Oberdan a Iglesias.

Nell'anno in corso in tutta la provincia di Cagliari ci sono state 26 indagini per atti persecutori (15 nel 2020), 3 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari, 1 divieto di avvicinamento e 1 di dimora. Riguardo i maltrattamenti in famiglia e verso i conviventi, quest'anno ci sono state 36 indagini (21 nel 2020), 3 custodie cautelari in carcere, 8 allontanamenti da casa (2 l'anno scorso), 2 divieti di avvicinamento (1 nel 2020), 1 collocamento di minore in comunità.

