La sosta ora costa la metà 

Strisce blu e “ticket spiaggia” a metà prezzo per i turisti che pagano l’imposta di soggiorno. E poi agevolazioni per residenti, abbonati agli stabilimenti balneari e lavoratori stagionali (non residenti). L’iniziativa del Comune, come spiega il sindaco Gianluca Dessì, punta a migliorare l’attrattiva turistica del paese: «Riteniamo sia corretto premiare chi paga regolarmente l’imposta di soggiorno e andare incontro ai residenti. Siamo partiti lo scorso anno mettendo a disposizioni gli abbonamenti e abbiamo avuto ottimi riscontri, abbiamo dunque deciso di proseguire su questa strada».

Le offerte

Due gli abbonamenti, quello per le zone costiere e quello per il centro urbano. Per entrambi si potrà scegliere tra quello settimanale, mensile o stagionale. Il prezzo del settimanale per le spiagge riservato ai turisti è di 18 euro (il ticket giornaliero è di 5 euro) mentre il mensile (si calcola il mese solare a prescindere dalla data di attivazione dell’abbonamento) è di 78 euro. Infine, 250 euro per la stagione intera. Maxi sconto per i residenti e i proprietari di immobili: trenta euro da giugno a settembre più dieci euro per ogni targa aggiuntiva. Il servizio è gestito dalla società in house, la Villasimius srl. Ogni hotel e b&b del centro potrà usufruire al massimo di cinque abbonamenti. Nessuna agevolazione invece per le spiagge di Punta Molentis e di Porto Sa Ruxi dove il ticket dal primo giugno sino al 17 ottobre è di dieci euro a macchina. Sergio Ghiani, consigliere comunale di maggioranza e proprietario dell’hotel Domu Noa, suggerisce di ampliare l’offerta degli abbonamenti: «È un’ottima iniziativa che stimola i turisti a soggiornare più di una o due notti – dice – ma sarebbe opportuno studiare anche offerte per cinque giorni dal momento che quello è il periodo medio di permanenza in hotel. Ne discuteremo con gli operatori nei prossimi giorni».

La controproposta

Dalla minoranza arriva una proposta diversa: «Facciamo di Villasimius – dice il consigliere Pino Gagliardo – una delle mete più ambite in una estate durante la quale dobbiamo ancora fare i conti con la pandemia, offriamo i parcheggi gratis a tutti. D’altronde la società in house se lo può permettere visto che ha un bilancio in forte attivo. Sarebbe una bellissima campagna di marketing con ripercussioni positive per il futuro».