La sosta nelle cale sarà di 90 minuti 

Numero chiuso confermato, mascherina obbligatoria e orari definiti a priori per la permanenza negli arenili, in modo da non superare, in ogni spiaggia, la soglia critica di presenze contemporanee definita sulla base delle normative ministeriali. Sono i punti più significativi della lunga Ordinanza comunale che il sindaco di Baunei Salvatore Corrias, 47 anni, ha emanato ieri per disciplinare la fruizione delle spiagge di Cala Goloritzè, Cala dei Gabbiani, Cala Mariolu-Ispuligidenie e Cala Biriala.

I dettagli

L’ordinanza riprende a grandi linee quella emanata l’anno scorso e in più, in determinate situazioni, disciplina anche la permanenza oraria nelle calette. Per Cala Goloritzè, piccola spiaggia raggiungibile solamente via terra, partendo dall’altopiano di Golgo, viene confermato il numero massimo di 250 persone (posti prenotabili via app entro le 72 ore precedenti la giornata in cui il turista decide di andare in escursione). Diversi i numeri per gli altri arenili, sulla base delle diverse dimensioni delle singole spiagge. A Cala dei Gabbiani e Cala Biriala il numero chiuso sarà 300, a Cala Mariolu sarà invece di 700. Corrias rimarca che l’ordinanza è legata all’emergenza sanitaria Covid19: «In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e pertanto è necessario stabilire per tempo le norme che i visitatori e gli operatori turistici dovranno osservare». Quest’anno è disciplinata anche la permanenza massima oraria, che sarà di 90 minuti, per i passeggeri che verranno sbarcati dai tanti barconi che fanno la spola tra le spiagge e i porti turistici di Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone e la Caletta di Siniscola. Restrizioni sono previste anche per quanto riguarda il numero massimo di passeggeri sbarcabili dai barconi e dai gommoni.

I numeri

Nel caso delle imbarcazioni più grandi saranno 100 i passeggeri che potranno sbarcare contemporaneamente. La permanenza consentita sarà di 70 minuti per i passeggeri dei gommoni a noleggio con conducente. Diverso il discorso per Cala Sisine, la spiaggia più grande della costa di Baunei, che può accogliere, secondo i parametri anti Covid ministeriali, oltre 1500 persone contemporaneamente, numero che l’anno scorso non è mai stato superato. Far rispettare l’ordinanza «sarà compito della Municipale e dei Barracelli. Le sanzioni andranno da 100 a 1000 euro. Più complessa e di difficile gestione appare la situazione di Cala Luna, spiaggia dove il comune di Baunei confina con quello di Dorgali, che nei giorni scorsi ha alimentato l’ennesima polemica di confine sulla gestione e manutenzione del pontile metallico.

