La soluzione? Medici in affitto 

Il progetto pilota è già decollato. A Ghilarza la scoperta di esternalizzare il “centro emergenza territoriale” in questo primo mese ha funzionato . Lo dice la politica, lo ripete il direttore sanitario e lo conferma anche il Comitato per la difesa dell’ospedale.

E allora perché non trasferire il modello anche al San Martino dove si è superato il limite della tollerabilità ( verrebbe da dire della decenza) con un solo medico a turno al pronto soccorso? Il direttore sanitario Sergio Pili, il presidente della commissione regionale Sanità Domenico Gallus e il collega consigliere Francesco Mura si sono fatti la domanda e si sono dati la risposta: è cosa buona e giusta. «Accordo totale», dicono .

San Martino

La proposta è partita col direttissimo Ghilarza-Oristano- Cagliari, stazione Regione. «Oristano ha grossi problemi che non possono essere risolti nel tempo che tutti vorremo. Si dovrà esternalizzare come è stato fatto a Ghilarza altrimenti rischia la chiusura», ha detto Domenico Gallus. Francesco Mura d’accordo: «Il progetto pilota di Ghilarza può andare bene anche ad altre realtà, penso naturalmente a Oristano».

Situazione drammatica

Sergio Pili ha ricordato la situazione drammatica in cui si trovano i Pronto soccorso di tutta l’Isola: «Oristano 15 medici in organico e 7 in servizio, Nuoro 6 su 16 e così tutti gli altri sono al di sotto del 50 per cento». Il mantra che si ripete per il pronto soccorso e per altri reparti del San Martino è il solito: mancano i medici e con i medici anche buona parte del personale. Concorsi, assunzioni? Campa cavallo, i tempi sono eterni. «Medici non ce ne sono e non una questione di soldi, le disponibilità ci sono e in abbondanza . Abbiamo in fase avanzata una serie di concorsi ma i tempi sono quelli che sono e la gente non può attendere. Si aggiunga che certi ospedali non sono più appetibili come un tempo», dice ancora Domenico Gallus.

Esperimento Ghilarza

A Ghilarza i numeri raccontano un mese di successi grazie ai “medici in affitto”: contratti per sei mesi prorogabili per altri sei. Nel mese di maggio al Centro ghilarzese sono arrivati 178 pazienti ( sei di media al giorno con punta massime di 10 e minime di 2). 101 con codice verde, 50 bianco, 27 giallo e zero rosso trasportati per convenzione dal 118 su altri ospedali.

Sono arrivati da Guilcer, Barigadu, Marghine, Marmilla con problemi vari: traumi, cardiopatie, fratture. Per un costo complessivo di 690.288 a fronte 771.875 stesso servizio con medici dipendenti per un risparmio di 80 mila euro. «Funziona benissimo, sono stati tre anni di dura lotta ma ce l’abbiamo fatta», commenta Raffaele Manca, portavoce del Comitato per la difesa del “Delogu”. Ieri check up mensile del Centro a cura del direttore sanitario Pili e a seguire all’Auditorium l’incontro per fare il punto della situazione sanitaria in provincia. «Il capoluogo deve puntare all’eccellenza», sostiene Gallus ma intanto fa i conti con l’emergenza: buchi in quasi tutti i reparti. Il presidente della commissione Sanità anticipa altre novità: «qualche medico potrebbe arrivare a breve per poter così riaprire l’emodinamica; anche per l’attivazione della neurologia stiamo facendo un gran lavoro».

Vaccinazioni

Francesco Mura punta il dito sulla riforma ospedaliera disastrosa ma non fa sconti neppure sulle vaccinazioni «il sistema- dice- presenta disomogeneità, non è pensabile che in molti paesi non siano stati ancora vaccinati gli over ‘80». Il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri rincara la dose: «Oristano unica Asl che non riesce ad arrivare nel territorio». Ricorda il caso di diversi anziani in gravi condizioni costretti a fare il viaggio a Oristano per vaccinarsi.

La sintesi: se Ghilarza respira ma Oristano affanna la sanità resta fragilissima.

