La sindaca Chironi è un’eccezione: «Parità mortificata» 

In questo mondo di maschi resiste solo una donna. Anna Assunta Chironi, 51 anni, eletta per la seconda volta alla guida di Triei, rappresenta un’eccezione in Ogliastra. Unica donna ad amministrare una comunità ogliastrina su 22 comuni. «Fare il sindaco è abbastanza totalizzante – ha commentato Chironi – il fatto che in Ogliastra io sia l’unica sindaca significa che c’è ancora tanto da lavorare e che forse questa parità di genere non è ampiamente considerata».

Comune e famiglia

Conciliare la vita in amministrazione con la famiglia richiede di certo dei sacrifici ma non è impossibile. «Sono tantissime le donne che lavorano possiamo riuscire a fare tutto. È vero che bisogna fare tanti sacrifici, ho dei figli piccoli, ma la mia famiglia mi ha supportato e ho ritenuto giusto ricandidarmi per raccogliere quello che ho seminato negli scorsi cinque anni forte dell’esperienza acquisita che ho messo a disposizione della mia comunità che mi ha concesso la fiducia. L’essere donna per me non è un ostacolo, bisogna sapersi reinventare, ricandidarmi è stato uno stimolo un rimettermi in gioco».

Dare il giusto valore alle parole è fondamentale. «Essere chiamata sindaca va benissimo, se mi chiamano sindaco non mi sento sminuita nel mio ruolo, ma ritengo giusto dare al linguaggio il suo peso e la sua importanza». In un mondo declinato al maschile Chironi non ha mai avuto nessun problema di discriminazione. Alle ultime elezioni aveva in lista tre candidate. «Eravamo anche tre donne come presidenti delle Unioni dei comuni, ho scelto la vicesindaca donna – ha sorriso Chironi - e ho sopperito a questa carenza».

Continuità

L’amministrazione è già al lavoro nel segno della continuità. «Insieme alla mia squadra, in parte rinnovata, riprendiamo le fila del discorso incominciato nella precedente legislatura per migliorare il paese. Una fase di rinnovamento, già iniziata prima di me, e che stiamo portando avanti per dare una nuova immagine al paese, cercando anche di far ritornare i giovani, che è giusto che vadano via ma anche che con l’esperienza acquisita ritornino. Dobbiamo essere pronti ad accoglierli, a creare infrastrutture che possano far venir loro la voglia di rientrare».

Su questa direzione viaggia l’amministrazione, che ha ristrutturato alcune strutture e indetto bandi per la concessione. «Abbiamo capito che era la strada giusta, in tanti hanno partecipato e attendiamo che finisca l’iter per poter dare in gestione questi locali. Cercheremo di investire sempre di più nel nostro territorio senza dimenticare la nostra identità e puntando dunque sulle cose che già abbiamo».

L’attenzione del Municipio si focalizza anche sui più piccoli e sulle scuole . Non meno importante lo sport. «Abbiamo terminato la progettazione della palestra per completare la cittadella sportiva».

Nessuno solo

Un paese curato dove il decoro urbano non viene meno anche grazie al grande senso civico dei cittadini. La comunità ha riconfermato la sindaca dimostrandole un forte apprezzamento. «Sono sempre stata disponibile e vicina alle persone in questi due anni di pandemia. Abbiamo cambiato le nostre priorità e non abbiamo lasciato solo nessuno».

