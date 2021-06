La sindaca Cabriolu: «Medio Campidano, la Provincia inutile» 

«L’ho detto e ribadito in tutte le sedi: sono contraria alla Provincia del Medio Campidano». Non basta essere sindaca di uno dei due comuni capoluogo per conquistare Marta Cabriolu alla causa degli enti intermedi. La prima cittadina non ha cambiato idea: «Io stessa al referendum ho votato per l’abolizione di questo ente. Dove sarebbe la mia coerenza se ora dicessi il contrario?».

Le polemiche

Al netto del ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale che riordina gli enti locali, nel Medio Campidano il dibattito segue un filone autonomo. In discussione – oltre all’opportunità di ripristinare la vecchia Provincia – c’è la scelta di confermare il doppio capoluogo Sanluri-Villacidro e la mossa clamorosa del sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti che con un referendum chiederà ai suoi cittadini se – come lui – preferiscono andare sotto la giurisdizione di Oristano piuttosto che rientrare nella geografia ormai nota. «De Fanti in quanto ex assessore della Provincia Medio Campidano sa bene come andavano le cose e che riproporre lo stesso modello non serve a niente. Sono enti inutili a meno che non vengano ripensati in maniera seria e dotati di risorse e personale. Ci sono già le Unioni dei Comuni, inutili pure quelle perché senza risorse finanziarie né umane», taglia corto la sindaca.

La difesa

Marta Cabriolu, proprio come gli altri amministratori del territorio, lo scorso anno ha partecipato all’incontro in Regione per discutere della legge voluta dall'assessorato di Quirico Sanna. «L’unica ragione per la quale abbiamo votato a favore era che avrebbero riconfermato le altre vecchie Province, tutte tranne la nostra. E allora per difendere l’identità e la tradizione del Medio Campidano ci siamo detti: se rinascono le altre, che rinasca anche questa. I presupposti però devono essere diversi». La questione è stata affrontata anche in Consiglio comunale: «In Aula ho spiegato le mie ragioni e l’opposizione, che invece è favorevole al ripristino delle Province, mi ha attaccato».

Doppia sede

Neppure il tema del capoluogo (ambito da altri paesi del circondario) serve per addolcire la posizione dell’inquilina di piazza Municipio. «Mi sembra veramente l’ultimo dei nostri problemi. In un discorso generale, però, se la Regione ha riconfermato il vecchio ente così com’era prima, mi pare normale che anche la sede venga replicata. Ma questo è un discorso che da parte mia è del tutto aperto». La disponibilità al dialogo è nei confronti di quei sindaci, primo fra tutti Carlo Tomasi da San Gavino, che si sono candidati a ospitare la sede dell’ente. «La tendenza da tempo è quella di individuare come capoluogo dei comuni che siano facilmente raggiungibili. Per quanto mi riguarda non ci sono chiusure e di certo non farò le barricate per mantenere il capoluogo a Villacidro. Invito invece tutti a una riflessione sulla necessità di riformare dal profondo questo ente altrimenti sarà del tutto inutile averlo ricostituito».

