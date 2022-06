«La sfida: vogliamo un paese per giovani» 

Si inserisce anche Andrea Cordeddu, 22 anni, candidato con la lista di Pier Paolo Casti, “L’alternativa per San Sperate”: «Si dice “dare voce ai giovani”, ma bisogna ascoltarli. La consulta permetterebbe di sentirci partecipi, integrati. Poi esistono già dei progetti giovani e validi in paese, bisognerebbe aiutarli a crescere». Spazio anche alla quotidianità: «Penso a quando i giovani vanno fuori paese, magari a Cagliari. Fa parte dell’età, ma San Sperate potrebbe essere molto più attrattiva. Invece il paese è spento. Servirebbe un circuito, anche invernale, di manifestazioni sportive, culturali, che stimolino la competizione sana. Gioco a basket e la competitività è un forte motore di propulsione sociale».

«A San Sperate manca un organo che permetta ai giovani di interfacciarsi con l‘amministrazione e che possa presentare nuovi progetti. Serve una consulta giovanile», ha esordito Alessandro Frongia, 18 anni, candidato con la lista di Andrea Feduzi, “San Sperate Tradizione e futuro”. «So quanto è importante: sono presidente della consulta studentesca di Cagliari. È il primo passo». Ma non è l’unico: «Non ci sono posti dove gli studenti e i ragazzi si possano incontrare. O meglio c’erano, ma non sono stati valorizzati. Penso al campo sportivo o al centro giovani. Quest’ultimo non ha fondi e spesso non se ne conosce l’esistenza. Bisogna ripensarlo come un luogo dove i più grandi insegnano ai più piccoli».

Tre ragazzi sotto i 23 anni si confrontano e discutono dei bisogni del paese in cui abitano. Nulla di strano se non fosse che quelli seduti intorno al tavolo sono i tre candidati più giovani alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a San Sperate. Tutti schierati con liste (civiche) diverse. A poche ore dal momento decisivo, dunque, i tre rappresentati si sono ritrovati a discutere (anche animosamente) di politiche giovanili.

Frongia con Feduzi

Cordeddu con Casti

Bratzu con Madeddu

Anche Federico Bratzu, 21 anni, candidato con la lista di Fabrizio Madeddu, Civica San Sperate, ha le sue idee: «La consulta giovanile ci trova tutti d’accordo. Ma non bisogna solo attrarre i giovani del paese. Dovremmo puntare a festival e progetti freschi che attirino anche dal circondario. Faccio musica e posso dire che cultura e arte sono la chiave per animare il paese, specie il nostro. I ventenni poi è normale che si spostino, bisogna infondergli lo spirito di appartenenza al paese prima, quando sono piccoli». Spazio anche ai futuri talenti, però: «Bisogna coltivare le passioni e le aspirazioni. Penso a corsi scolastici trasversali: marketing, problem solving e comunicazione per esempio».

Ciò che alla fine mette davvero d’accordo i tre candidati è una singola frase: «Prima delle liste e dei ruoli, ci sono il paese e i giovani».

