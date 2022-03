La sfida (vinta) del calcio in rosa 

Quando ha preso le redini della società, il suo ruolo non nasceva sotto una buona stella: la prima squadra aveva subito un declino nei due anni precedenti, retrocedendo dalla serie D fino alla Promozione, il campo sportivo del Tortolì era impraticabile e dulcis in fundo, da lì a pochi mesi sarebbe scoppiata la pandemia. Andrea Demurtas, classe 1988, prima direttore sportivo (2019-2021), poi presidente del Tortolì Calcio 1953 da luglio 2021, non si è dato per vinto ed ha perseguito i suoi obiettivi. Supportato sempre dai suoi collaboratori.

E dopo il successo del Camp estivo 2021, che ha registrato un notevole numero di iscritti, è arrivata la volta di un altro progetto. «Avevo sempre nel cuore una squadra femminile», dice, «per me è un valore simbolico, in ricordo di quella che ha resistito fino ai primi anni 2000». Ad affiancarlo in questo progetto Alessandra Guerino, insegnante di Scienze motorie, di sangue calabrese ma sarda d’adozione. Con alle spalle diversi anni di esperienza in attività ludico – sportive – ricreative.

Lo staff

A guidare l’attività con lei un giovane e talentuoso staff tecnico. Da subito, la società si è resa conto che l’interesse per questa novità era alto, tanto da arrivare ad avere, per la stagione calcistica 2021/2022, più di trenta iscrizioni. Nessuna pretesa o presunzione però. L’attività di calcio femminile è stata improntata, per il suo avviamento iniziale, su un percorso di crescita, sia dal punto di vista della informazione-formazione sportiva, che di quello prettamente del gioco.

Oltretutto le allieve hanno l’occasione di giocare in squadre miste (ragazzi e ragazze), come previsto per regolamento dalla Figc fino alla categoria giovanissimi.