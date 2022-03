«La sfida più dura che c’è» 

«Si chiama Global Solo Challenge. Sto iniziando la preparazione ripartendo dalla “Roma x1”, che mi piace molto. Forse ne farò un’altra a fine aprile e vorrei farla con mia moglie. D’estate non c’è molto e a ottobre vorrei tirare la barca a terra per iniziare a fare le modifiche necessarie per il giro del mondo. Avrei voluto fare la Route du Rhum ma sarebbe un azzardo».

“Le sarde” ha ripreso a scrutare l’orizzonte. Vento di Sardegna galleggia in via Roma e a bordo Andrea Mura non sta fermo un attimo. Fremono entrambi, fiutano l’aria dell’oceano e smaniano per riprendere il mare. Il velista cagliaritano non va in regata da due anni, complice la pandemia, e tornerà a farlo il 9 aprile nella Roma x 1, che ha già disputato cinque volte (inutile chiedergli chi ha vinto). Il suo scafo, un Open 50’ ormai quasi irriconoscibile rispetto a quando ha fatto il giro del mondo vent’anni fa, conosce le onde dell’Atlantico e ha una strumentazione che oggi lo renderebbe più che competitivo. È palese che qualcosa bolla in pentola e, per uno che ha una carriera lunga fatta di regate sempre più lunghe, non è difficile intuire che sia qualcosa che si svolge oltre le antiche colonne d’Ercole.

Giù la maschera, Mura!

«È l’Everest dei velisti. Di più: è la sfida sportiva e umana più dura che esista sul pianeta».

Ci parli di questo sogno.

E costerebbe molto.

«Servirebbero un team e un budget enorme. Voglio fare le cose per bene, con calma. Con il giro del mondo non si scherza: parliamo di 120 giorni circa in mare, senza assistenza, senza scali. In realtà io spero di metterci molto meno».

Quando parte la sfida?

«La partenza avviene a La Coruña, in Spagna, il 2 settembre 2023. Le barche sono divise in gruppi, da 32 a 55 piedi. Più sono veloci, più tardi partono. Io dovrei salpare a metà novembre, essendo ultimo gruppo. L’idea che il vantaggio venga pian piano eroso e si possa avere un arrivo quasi in volata, perché vince chi taglia il traguardo per primo. Una bella formula perché dà modo ai più piccoli di godersi l’essere in testa e a quelli come me di avere le “lepri” da raggiungere».

Quanto serve, a parte i 7500 euro di iscrizione, per realizzare questo sogno?

«Considerando che ci vuole un anno e mezzo di lavoro e che la barca anche se ce l’hai già va preparata con tutto ciò che serve per stare quattro mesi in mare (pannelli solari, dissalatori eolici, cibo etc...), il budget è di almeno un milione. Consideriamo che stare in mare così a lungo va oltre quello che sarebbe il lavoro di un astronauta. Ma il ritorno calcolato per chi investe è di cinquanta volte tanto in termini di immagine. Spero di chiudere l’iscrizione entro giugno».

Obiettivo?

«Sono un agonista. Se parto, parto per vincere non per partecipare. Non è da me essere spavaldo, ma sarei ipocrita perché lo penso».

I suoi punti di forza?

«La robustezza della barca, sulle performance, sulle vele che sono il mio fiore all’occhiello. E, anche se avrò 59 anni, la mia esperienza di una vita in mare e tanti anni in oceano».

