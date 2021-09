La sfida per la qualità della vita 

Arca riparte dai risultati già ottenuti. E lo ribadisce: «Ora c’è bisogno di un ulteriore sforzo collettivo. Occorre essere vigili, poiché la terribile crisi economica dovuta al triste avvento del Covid, ha accentuato negativamente il malessere e il disagio dovuto a disoccupazione e mancanza di certezze per il futuro. In questi ultimi cinque anni abbiamo posto le basi per una fattiva e continua partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica. È nostro interesse proseguire».

Unità del paese prima di tutto, ma con attenzione molto più forte al problema della sanità e alla qualità della vita, tra politiche sociali, cultura e scuola. Poi l’ambiente e l’economia, con agricoltura e pastorizia come priorità. Altro focus sulla tutela del patrimonio e dei beni culturali, sulle opere pubbliche e le strategie per frenare lo spopolamento. Gian Pietro Arca tenta così di restare alla guida del municipio di Silanus e questi sono i punti cardine di una sfida che ha come unico nemico il quorum. Il suo è l’unico schieramento in campo, ma la campagna elettorale è ugualmente impegnativa. «Non temo l’astensionismo - dice il sindaco che ambisce alla riconferma con la lista “Silanus Ri-Unita”- I nostri cittadini sono consapevoli e responsabili, decideranno il futuro del paese recandosi a votare. Con questa formazione civica vogliamo proseguire il progetto dell’ultimo quinquennio. Il coinvolgimento di tutti i gruppi del paese, imprese e associazioni è stato costante per il raggiungimento degli obiettivi, mettendo da parte le storiche divisioni e sviluppando coesione e solidarietà».

I problemi da affrontare

I progetti

Le iniziative degli ultimi anni sono state tante e questo ha riportato il paese del Marghine a riconquistare un posto di riguardo nel panorama culturale isolano, mettendo in mostra bellezze architettoniche storiche e archeologiche, ma soprattutto quelle culturali, con l’apertura di un museo dedicato alla “poesia a bolu”, diventato metà di pellegrinaggio di tantissimi appassionati sardi e dai turisti attratti dalle iniziative più originali. «Un’esperienza alla quale vogliamo dare continuità – dice Gian Pietro Arca – Ci impegniamo a continuare nell’azione di coinvolgimento attivo della popolazione, facendoci interpreti delle esigenze e protagonisti delle soluzioni, secondo il criterio di coesione e fiducia verso le istituzioni, coinvolgendo soprattutto i giovani, vero motore della società».

La sanità

Il programma che presto sarà presentato ai cittadini tocca tanti punti: dall’economica allo sport, fino alla viabilità e all’urbanistica. Come nel resto del territorio, incombe però il grave problema della sanità. «La soluzione è difficile da trovare – dice il candidato sindaco– Siamo in una fase critica, ma anche di lotta. Come amministratori siamo stati in prima fila nelle varie battaglie e continueremo a muoverci in questa direzione, fino a ottenere quello che ci spetta: il diritto a vivere qui e bene».

