La sfida digitale per i Comuni 

A disposizione ci sono ingenti risorse, che serviranno ad accompagnare il percorso definito irreversibile e che più avanti nel tempo dovrà necessariamente interessare tutti i Comuni nella transizione digitale al cento per cento. Le varie fasi che porteranno alla definizione e attuazione del progetto si preannunciano molto importanti in quanto è prevista la fase di formazione. Essa riguarderà i dipendenti ma anche i cittadini, veri destinatari dei vantaggi che potranno esserci se si tiene conto che stando a casa o in ufficio e grazie alla digitalizzazione, potranno usufruire della possibilità di consultare atti e certificati in maniera comoda e riservata.

I sindaci e i rappresentanti dei Comuni che hanno condiviso l’iniziativa, partecipando a un bando regionale, si sono incontrati ieri per la prima volta nell’aula consiliare di Sedilo, prendendo parte a un incontro che ha visto la presenza oltre che dei tecnici della Regione, anche dell’assessore regionale agli Affari generali Valeria Satta. «Vogliamo assistere le piccole realtà territoriali nelle nuove sfide tecnologiche» ha detto «e fornire agli enti locali gli strumenti utili per incentivare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, garantendo servizi agili per cittadini e imprese». I comuni aderenti sono Sedilo, Arzachena, Banari, Carloforte, Lanusei, Mamoiada, Perdaxius, Siddi, Tuili, Villaspeciosa. Altri incontri si terranno ora in tutti gli altri comuni aderenti per discutere più a fondo sugli indubbi benefici ma anche sulle criticità che dovranno essere superate affinché il progetto parta con il piede giusto.

Sono dieci i Comuni della Sardegna che in tempi rapidi potranno essere super digitalizzati. Benefici importanti per tutta la struttura amministrativa dell’ente locale, così come per i cittadini che potranno usufruire dei vantaggi forniti dalla banda larga e dalla avanzata digitalizzazione. Aderiscono al progetto della Regione denominato “Smart Cities”, pensato per promuovere il progresso e il benessere delle singole comunità.

L’incontro

Il progetto

Ovviamente soddisfatti i rappresentanti dei Comuni che hanno creduto in questo progetto. «Siamo convinti - afferma il primo cittadino di Sedilo salvatore Pes - che questo percorso rappresenti il futuro e una occasione di crescita per gli amministratori ma soprattutto per gli amministrati».

I Comuni coinvolti sono stati selezionati sulla base dei parametri descritti nel bando “Transizione al digitale”, pubblicato a luglio e relativo al monitoraggio dei parametri di attuazione del Pnrr; il bando è rivolto ai comuni aderenti al Polo strategico regionale che abbiano una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

