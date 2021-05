La sfida dei chioschi sul mare 

Il mancato passaggio in zona gialla non ha fermato la voglia di inaugurare la stagione estiva lungo la spiaggia di Costa Rei. Ieri due stabilimenti balneari, il Sunshine Rey (località Piscina Rei) e il Bagno Chaplin (Le Ginestre) hanno così deciso di aprire ugualmente «semplicemente per dare un segnale di vita e un servizio ai pochi visitatori». Aperture limitate a un caffè, un panino o una bibita da portare via.

«Lo stiamo facendo – spiega Alessio Massessi, 38 anni, titolare del Sunshine Rey – per spirito di servizio e osservando scrupolosamente la normativa. Per evitare equivoci abbiamo nastrato gli ombrelloni in spiaggia. Purtroppo sino al 15 maggio non possiamo offrire questo servizio». Nastri anche attorno all’area giochi, mentre i tavolini sono senza piano d’appoggio. «Possiamo solo consegnare una colazione o un aperitivo da asporto – aggiunge Massessi – i clienti lo prendono e si avviano verso la spiaggia. Consumano mentre fanno una passeggiata. D’altronde c’è un sole strepitoso».

La stagione, secondo Massessi, potrebbe riservare delle belle sorprese: «Per agosto abbiamo tante prenotazioni ma contiamo di lavorare bene sin da giugno. Sarebbe già un successo offrire un buon servizio e garantire i posti di lavoro. Se poi arriva qualcosa in più non potrà che farmi piacere». Il titolare del Sunshine ha in mente, infine, il miglioramento del chiosco «in linea – conclude – con quanto prevederà il Comune nel Pul. Costa Rei merita dei chioschi eleganti ed efficienti».

Tante chiamate

Dall’altra parte di Costa Rei ha aperto il Bagno Chaplin: «Ci anima – spiega Giovanni Olivieri, il titolare – la voglia di ricominciare e di offrire un servizio, per quanto minimo in questi giorni. Non possiamo mettere a disposizione lettini e ombrelloni anche se sembra un paradosso con queste splendide giornate di sole. Purtroppo il passaggio in zona gialla è slittato, noi partiamo comunque con l’asporto». Le prospettive sono buone: «Ci chiamano in tanti – prosegue Olivieri – c’è una gran voglia di venire in vacanza. Puntiamo a una stagione migliore della scorsa. I segnali ci sono tutti».

Pronto ad aprire anche Gennaro Fontana, dello stabilimento il Delfino Beach, a Feraxi: «Lo farò nel fine settimana – dice – quando dovrebbero arrivare le prime persone. Adesso è inutile, non c’è ancora nessuno anche a causa della zona arancione. Nel frattempo abbiamo già sistemato gli ombrelloni e sto ultimando dei lavoretti all’interno del chiosco».

Fontana lancia inoltre un appello all’amministrazione comunale: «Occorre sistemare le aree per i parcheggi altrimenti si rischia la giungla dello scorso anno. Confido in un intervento da parte del Comune».

Costa Rei e Castiadas

Oltre agli stabilimenti già aperti o in procinto di aprire ci sono comunque diverse attività già operative a Costa Rei, e cioè chioschi (senza stabilimento balneare), bar e ristoranti. Con incassi “da asporto”, e cioè minimi, in attesa del passaggio in fascia gialla. Quanto alle spiagge tutti sono pronti ad offrire lettini e ombrelloni entro la fine del mese.

Stessa voglia di mettersi in moto a Castiadas, da Monte Turno a Cala Sinzias. In quest’ultima spiaggia non si è mai fermato il Lido Tamatete: colazioni e pranzo da asporto tramite dei pratici box da consumare in spiaggia. In attesa di poter aprire gli ombrelloni e inaugurare l’estate ormai alle porte.

