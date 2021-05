La Serie A, una salvezza 

“

Mancando un osservatorio turistico, il mercato nazionale è quello verso cui la città e la squadra devono rivolgersi in prima battuta, in un momento di ripresa che può portare soddisfazioni anche economiche. Ma è l’immagine di Cagliari, legata alla Serie A, a emergere prima di tutto

Nicola

Palomba

La salvezza del Cagliari è una salvezza per Cagliari. I principali “attori” economici e sportivi della città riflettono sul pericolo (sportivo) appena scampato e provano a quantificare i benefici sulla vita quotidiana della comunità. E se Tore Saba, ormai storico capo del Centro di Coordinamento dei Cagliari Club e commerciante per molti anni, ritiene - in modo lapidario - che «il Cagliari in Serie A non abbia prezzo», le associazioni di categoria e i politici entrano nel dettaglio delle ricadute di una salvezza acciuffata per il rotto della cuffia pur non avendo il conforto che solo numeri possono dare. Non essendoci infatti rilevazioni attendibili – né ad hoc né generali – si può parlare di un movimento di un livello accettabile per quanto riguarda l’indotto generato dai match. La situazione valutata, come è ovvio, è quella pre Covid. Certo, le folle non erano neppure lontanamente quelle che si spostavano ogni weekend da tutta l’Isola all’Amsicora o Sant’Elia per assistere ai trionfi del Cagliari di Gigi Riva. Tuttavia bar, ristoranti, alberghi (considerando pure l’ospitalità delle squadre avversarie dei rossoblù) e attività commerciali in genere potevano godere, e si spera possano riscoprire le stesse sensazioni alla ripresa del campionato, di un qualche sollievo.

Il mondo del commercio

Ad auspicarlo è la Confcommercio cagliaritana, per voce del suo presidente Alberto Bertolotti: «Pur non avendo a disposizione rilevazioni certe», dice, «le ricadute economiche sulla nostra città, al netto della recessione Covid, sono certamente quantificabili in alcuni milioni di euro. Ma il Cagliari in Serie A è una potente leva per la “notorietà del brand” di Cagliari città e della Sardegna tutta. Un’immagine che, con la possibile futura riapertura, deve essere consolidata partita dopo partita, e che dobbiamo posizionare sempre meglio sul mercato».

Gli Industriali

In questa direzione, non solo secondo Bertolotti, la massima serie ha un significato dirompente in termini assoluti. E a sottolinearlo è, infatti, Nicola Palomba, responsabile di Confindustria Turismo: «È l’immagine che genera un appeal forte», dice l’esponente degli industriali, imprenditore nel settore alberghiero. «Mancando un osservatorio turistico, il mercato nazionale è quello verso cui la città e la squadra devono rivolgersi in prima battuta, in un momento di ripresa che può portare soddisfazioni anche economiche. Ma è l’immagine di Cagliari, legata alla Serie A, a emergere prima di tutto. Per fortuna la categoria è stata confermata». E, per tante ragioni, dovrà essere conservata negli anni, per intercettare i flussi turistici direttamente e indirettamente legati al calcio.

