La seconda vita dell’ex cinema Ledda  

C’è una destinazione importante (la Casa dei Giovani) nel futuro dell’ex cinema Ledda. Il vecchio cinematografo, chiuso da decenni, è al centro di un progetto della Giunta comunale per farne, appunto, «uno spazio multifunzionale per i giovani». Al centro del nucleo più antico dell’abitato, fra la via Giulio Cesare e Beatrice, la vecchia sala era stata acquistata tempo fa dal Comune. Da cinematografo a sede della polisportiva Gialeto: ecco le diverse fasi che hanno caratterizzato la storia della struttura, prima dell’abbandono e dell’oblio, dal quale l’esecutivo del sindaco Littera prova a sottrarlo. «L’obiettivo è realizzare uno spazio multifunzionale e moderno da mettere a disposizione dei giovani», spiega il sindaco Littera, che nell’ultima seduta consiliare ha portato all’attenzione dell’assemblea l’ordine del giorno che rappresenta la prima pietra per la “Casa dei Giovani”.

Il futuro

Il Consiglio comunale ha discusso, e approvato, la convenzione tra i Comuni di Serramanna (capofila) e San Gavino Monreale, in attuazione del programma (800 mila euro la spesa prevista) per la “riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, e miglioramento della qualità e decoro urbano e de tessuto sociale e ambientale”. Insomma: la strada per trasformare il vecchio cinematografo in un polo multifunzionale, e multimediale, per la gioventù serramannese è aperta. Ancora Littera: «Il vecchio cinema Ledda in futuro ospiterà aree digitali, l’informagiovani-informacittadino e spazi per incontri e riunioni, per l’orientamento».

Idee del passato

Un futuro importante, onorevole, per lo storico cinematografo, in antitesi con lo stato attuale di abbandono (l’immobile e stato sottoposto, alcuni anni fa, ad un intervento di messa in sicurezza a causa della caduta di calcinacci dalla facciata e conseguente pericolo per l’incolumità pubblica). E stridente con il l’ipotesi, naufragata sul nascere, della demolizione per ricavarne parcheggi avanzata quindici anni fa dall’allora amministrazione comunale mossa dalla carenza cronica degli stalli di sosta nelle strade del commercio (via Roma su tutte) del centro cittadino. Via Beatrice, civico numero 1: lo storico edificio tradisce ancora il suo passato di cinematografo. Accanto alla porta d’ingresso, metallica, con il rosso e verde (sbiaditi) che ricordano la sede sociale della polisportiva Gialeto, è ancora presente la bacheca sul muro che accoglieva le locandine delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema, viste da generazioni di uomini e donne in una Serramanna che non c’è più.