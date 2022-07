La seconda vita dei giocattoli 

Potrebbero regalarli ad altri bambini, portarli negli ospedali, darli alle associazioni. Invece in tanti i giocattoli che i loro figli non usano più preferiscono gettarli tra le strade e le campagne a deturpare l’ambiente.

I volontari di Cittadinanza Attiva Oikos, da mesi impegnati nella bonifica del territorio, ne hanno trovato cumuli enormi soprattutto alla foce del rio Su Pau a Flumini ma non mancano nemmeno nel sentiero che conduce ai fortini del Simbirizzi, dietro lo stadio di Is Arenas e così via. Pare che non si ci sia di meglio da fare che sbarazzarsi dei vecchi Puffi, che sono persino oggetti da collezione, di bambole, di cucine accessoriate in miniatura per le bimbe, di costruzioni lego, di microfoni e karaoke e anche di scatole di giochi di società. Molti di questi sono in perfette condizioni, praticamente nuovi, ma, almeno per ora, non c’è scelta che gettarli via. Questo perché Oikos non ha uno spazio dove poterli raccogliere.

Giocattoli nuovi

«Troviamo tantissimi giocattoli quasi nuovi», spiega il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio, «e sarebbe molto bello poterli donare ai bambini che non possono averne. Ma per fare questo dovremmo avere uno spazio per raccoglierli, sterilizzarli e poi distribuirli». Da qui l’appello: «Abbiamo inoltrato una richiesta al Comune per vedere se c’è la possibilità di concederci un punto di raccolta, uno spazio qualsiasi. Non serve nemmeno che abbia la luce e l’acqua perché ci servirebbe solo per accatastare i rifiuti recuperabili». Perché oltre ai giocattoli si trova anche molto altro che potrebbe ritrovare una nuova vita: televisori, e fa niente se non sono quelli ultrapiatti per chi i soldi per potersene permettere uno non ci sono, stenditoi, aspirapolvere e persino abiti. Perché nonostante ci siano cinquanta contenitori distribuiti in tutti i quartieri del centro e nelle lottizzazioni del litorale per la raccolta degli abiti usati, è più comodo gettarli nei terreni.

«Noi siamo giocattoli»