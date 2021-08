la seconda è più speciale 

Adesso tocca a lei. Francesca Deidda, bandiera della Promogest Quartu nel nuoto sincronizzato azzurro, scende in acqua oggi. Orario comodissimo (12.30), per godersi appieno la prima prova della sua seconda Olimpiade, quella della maturità. Lei e le altre otto sirene (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Enrica Piccoli, Linda Cerruti e Costanza Ferro, queste ultime due già svezzate dal concorso in duo, chiuso in sesta posizione), debutteranno con la routine tecnica.

La squadra

Rispetto a Rio 2016, l’Italia si presenta in gran parte rinnovata: solo in quattro, tra cui la campionessa quartese (Fiamme Oro), sono rimaste in squadra. Un ricambio generazionale che ha richiesto un intenso lavoro, per trovare la giusta armonia e soprattutto per acciuffare il pass per Tokyo, chiuso in cassaforte a Barcellona nella gara di qualificazione, a metà giugno.

L’attesa

«Questa partecipazione è ancora più speciale della prima, perché più sofferta», aveva dichiarato la Deidda prima della partenza per l’ultimo collegiale, «sulla carta, noi siamo quinte anche se puntiamo a migliorarci e superare le giapponesi, piazzandoci ai piedi del podio». Profilo basso quindi, con lo sguardo alle favorite Russia e Cina e la sacrosanta e non dichiarata ambizione di salirci, sul podio del Tokyo Aquatics Centre. Il sorriso davanti ai cinque cerchi e tra i grattacieli di Tokyo, nelle foto pubblicate sui social prima degli ultimi allenamenti, la dicono lunga sulla gioia della sincronetta quartese di esserci e di giocarsela fino in fondo. Sentimenti non scontati, come insegna il caso della sfortunata Grecia, costretta a ritirare la squadra dalla competizione per la presenza di quattro atlete positive al Covid.

Gli esercizi .

Nascono proprio da una riflessione sulla pandemia, sul dramma che ha colpito il mondo e sulla necessità di coltivare la speranza per risollevarlo, i due esercizi che la formazione azzurra porterà in gara. Oggi, nella routine tecnica, presenterà “We can be superheroes” di Antongiulio Frulio, ideata dopo il momento di smarrimento seguito alla notizia del rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo. Domani, alla stessa ora, sarà la volta della routine libera con “Le Guerriere”, esercizio nuovo ma sulla stessa musica che aveva accompagnato la qualificazione strappata in Spagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA