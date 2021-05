La scuola trasloca in pineta 

Si sono presentati alle 8,30 con libri, quaderni e strumenti musicali a percussione all’ingresso in pineta per fare lezione. Non in aula insomma, ma tra i pini e sotto il cielo con i loro insegnanti Francesca Portas, Tullio Angius, Chiara Vittone, Simone Lecca e Franco Carta. Cinque ore di lezione all’aperto per gli scolari di Sinnai, che hanno inaugurato la nuova tendenza della didattica “on the road” che sta conquistando sempre più consensi in Italia e all’estero.

L’esperimento

Il primo esperimento di quello che in futuro potrebbe anche diventare normalità: la scuola oltre i confini fisici delle aule. Con la consapevolezza che le aule all’aperto rappresentino l’ambientazione idonea per esperienze di apprendimento, dopo le restrizioni e la “sindrome del distacco dalla natura” provocata dal Covid. A presentarsi in pineta ieri mattina sono state due classi (quaranta iscritti), della scuola primaria numero 1 di Sinnai (la 3 A e la 2 D).

Nella pineta

A salutarli, anche la dirigente scolastica Maria Vincenza Cogotti. «Si è sentita l’esigenza – ha detto la preside - di trasferirci, anche per un solo giorno e vivere una giornata nella pineta di Sinnai. Non una gita didattica. Si è svolta una regolare giornata di lezioni in un contesto diverso dal chiuso di un’aula scolastica. I professori coinvolti hanno svolto le loro lezioni non necessariamente incentrate su tematiche ambientali), , nella consapevolezza che l’interazione educativa con l’ambiente naturale della pineta possa aver favorito un sapere attivo. Questo progetto potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso più frequente».

L'esperienza

I ragazzi si sono dimostrati entusiasti offrendo anche un breve spettacolo di musica percussioni. Poi, nelle altre ore di lezione, hanno ascoltato i docenti, preso appunti, dimostrando soprattutto tanto interesse.

Ideatore del progetto, il professore di sostegno Franco Carta. «La scuola all’aperto- ha spiegato il docente - può offrire un diverso modo di apprendere, relazionarsi, crescere nella natura e con la natura e preparare così il terreno per vivere l’esperienza emotiva che il contatto con il mondo naturale può regalare insieme alla consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sè nel mondo e della salute di corpo e mente. Una lezione da ripetere».

