La scuola riconosce l’identità transgender 

Sentirsi chiamare con il nome che si è scelto è molto importante, quando si sta affrontando un cambiamento decisivo per la propria vita. Il liceo scientifico e artistico Brotzu l’ha capito e ha deciso, prima scuola in città, di approvare un regolamento che concede una serie di diritti a chi ha deciso di affrontare un percorso di transizione di genere. Per stare vicino a quegli studenti che vogliono sentirsi sè stessi, ancora prima di poter trasformare quel corpo che non hanno mai sentito loro. Per questo nei giorni scorsi il consiglio d’istituto ha approvato all’unanimità la cosiddetta “Carriera alias”, che dà la possibilità di inserire nel registro di classe il nome scelto dagli alunni che hanno deciso di fare il percorso di transizione di genere. Sarà quello il nome conosciuto anche da insegnanti e compagni.

La procedura

«Abbiamo accolto le richiese dei ragazzi», spiega la dirigente scolastica Greca Piras, «e attivato la procedura. Il regolamento è poi stato approvato all’unanimità dal consiglio di istituto che si è dimostrato sensibile ad accogliere le istanze di chi lo chiedeva. È stato importante accompagnare i ragazzi nelle loro scelte, perché la politica della scuola è far parlare gli studenti».

Il regolamento della “Carriera alias” è già stato adottato da qualche tempo nelle università e di recente nei licei dove c’è stata l’adesione ad avviare questi percorsi, per chi ne fa richiesta e ne sente l’esigenza.

«Ci siamo mossi partendo dal bisogno di un alunno», hanno spiegato i rappresentanti di istituto, «e quando siamo andati a parlare con la dirigente aveva già avviato la procedura. Poi il percorso è stato facile».

La scuola ha così dato grande esempio di inclusione e dimostrazione di tenere al benessere dei suoi studenti, cercando di farli stare sempre nel migliore dei modi possibili dentro l’istituto.

L’idea

Per questo si sta pensando anche ad altre misure. Come quella di trasformare un bagno in disuso in un bagno “gender free” da far utilizzare appunto alle persone che stanno affrontando un percorso di transizione di genere per dargli la possibilità di avere maggiore riservatezza e poter usufruire di uno spazio in cui sentirsi sicuri.

In un video pubblicato nella pagina web dell’istituto scolastico i rappresentanti hanno poi spiegato come per "Carriera alias” si intende un metodo «per includere quanti più studenti possibile all’interno dell’istituto e permettere a questo studente, che sta affrontando un percorso di transizione con le dovute documentazioni e certificati, di poter cambiare il proprio nome e i propri pronomi all’interno del registro scolastico e all’interno dell’istituto». L’iniziativa nasce «non soltanto da un’idea utopica ma da una reale necessità e dal bisogno effettivo di una persona di cambiare il proprio nome per sentirsi più a suo agio a scuola e la nostra scuola vuole che tutti gli studenti abbiano la stessa opportunità. La scuola ha risposto in modo molto positivo e speriamo che tutto questo lavoro abbia successo perché è una possibilità che va calcolata e non va ignorata».

L’impegno

Da sempre il liceo Brotzu è in prima fila nel promuovere iniziative che coinvolgono gli studenti. Di recente i ragazzi del liceo artistico hanno partecipato a un concorso di arti figurative per ricordare una studentessa scomparsa prematuramente e ogni anno sono moltissime le attività che vengono organizzate e proposte e che si estendono anche nel periodo estivo.

