La scuola in piazza: «Dateci risorse»  

A Cagliari come a Roma il mondo della scuola a gran voce chiede più attenzione per un comparto che «deve risorgere». «È solo l'inizio della mobilitazione», hanno detto gli oltre trecento manifestanti che, ieri, nonostante non abbiano avuto le autorizzazioni per scioperare in piazza, si sono ritrovati davanti al palazzo della Regione in viale Trento.

«Risorse per la scuola»

Alla base della protesta, indetta dalle sigle Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, i contenuti del decreto legge 36 sulle misure per l’attuazione del Pnrr rivolte a scuola e università. «I fondi europei dovrebbero essere destinati per ridare gambe a un settore che è ormai da tempo bistrattato, questa legge, invece, sembra voglia annientare la scuola sarda», afferma Giuseppe Corrias, segretario regionale Uil scuola Sardegna.

Mobilitazione in piazza

«Torniamo uniti in piazza dopo aver provato qualunque strada per aprire il tavolo della mediazione. - aggiunge Maria Luisa Serra, segretaria regionale Cisl Scuola - Questo decreto viola il patto che noi abbiamo sottoscritto con il ministero. È un atto di prevaricazione e le decisioni che vengono prese sono lontane anni luce dalla realtà della scuola». Anche per Simone Mereu, segretario regionale Snals Confsal, ancora una volta, sono stati disattesi gli impegni presi. «Ogni volta che si insedia un ministro ribadiamo la necessità degli adeguamenti stipendiali ai livelli europei, questa volta con il finto utilizzo del Pnrr si sta denigrando il grande lavoro che la scuola ha fatto durante la pandemia». Gli fa eco Gianfranco Meloni, coordinatore regionale Gilda: «La riforma della scuola dopo mesi di proteste è sfociata in un nulla di fatto, in una diminuzione di risorse e in un aggravio delle misure normative, di tagli in un momento in cui la scuola soffre si preferisce stanziare i soldi per la guerra. Il decreto arriva blindato alle camere, in poco tempo rischiamo di trovarci con una scuola aziendalista che non ci piace».

Il dimensionamento

Tra i maggiori problemi rimarcati in piazza dai sindacati: il dimensionamento scolastico, sono ben 25 le autonomie scolastiche a rischio, gli organici già ridotti all’osso che non permettono ulteriori tagli, l’insegnamento di sostegno per il quale i corsi di specializzazione sono carenti e la dispersione scolastica che, nell’Isola, è aumentata con la pandemia. «Da anni chi decide porta avanti riforme senza conoscere la realtà scolastica: ancora una volta i soldi vengono spostati dalla scuola per essere indirizzati altrove», spiega Emanuele Usai, segretario generale Flc Scuola, «Il fenomeno della dispersione scolastica è uno dei problemi maggiori della Sardegna, insieme alla possibile riduzione degli organici. Inoltre abbiamo poco più di 2mila insegnanti di sostegno specializzati davanti a 9mila richieste ai quali si risponde con personale non specializzato». Criticità che i sindacati hanno condiviso con l’assessorato alla Pubblica istruzione a cui hanno chiesto più incontri per monitorare e discutere dei problemi di cui soffre la scuola. A sostegno della scuola si schiera l’associazione A Innantis: «La Sardegna ha bisogno di una scuola su cui investire perché sia centrale nel processo di emancipazione della nostra terra».

