La scuola di musica “rifugio” dei ragazzi 

L’amministrazione comunale ha anche previsto un fondo da destinare al pagamento delle quote per alcune fasce di reddito, che sarà confermato anche per il prossimo anno scolastico. La sede resta ancora la casa della cultura di via Giulio Cesare e la gestione in capo alla società Sinesys, con direttore il confermatissimo Francesco Pilia. Oltre ai corsi già avviati nei primi mesi di attività saranno disponibili altre discipline che aumenteranno l’offerta formativa a disposizione degli aspiranti allievi.

La scuola ha iniziato le sue attività solo da qualche mese, l’inaugurazione risale infatti a marzo, e ha avuto un avvio sorprendente con oltre 150 allievi che hanno partecipato ai corsi proposti, il 60 per cento dei quali adolescenti e bambini che grazie alla scuola hanno la possibilità di approcciarsi alla musica. Sintomi dell’importanza sociale di questo servizio soprattutto per aiutare i tanti ragazzini psicologicamente in difficoltà dopo la pandemia.

La scuola civica di musica di Monserrato raddoppia. Dopo l’ottimo andamento del primo anno di attività l’amministrazione ha deciso di ampliare l’offerta formativa aggiungendo tanti nuovi corsi e fissando al 15 ottobre il termine per presentare la domanda di preiscrizione.

La scuola ha iniziato le sue attività solo da qualche mese, l’inaugurazione risale infatti a marzo, e ha avuto un avvio sorprendente con oltre 150 allievi che hanno partecipato ai corsi proposti, il 60 per cento dei quali adolescenti e bambini che grazie alla scuola hanno la possibilità di approcciarsi alla musica. Sintomi dell’importanza sociale di questo servizio soprattutto per aiutare i tanti ragazzini psicologicamente in difficoltà dopo la pandemia.

Sconti per i redditi bassi

L’amministrazione comunale ha anche previsto un fondo da destinare al pagamento delle quote per alcune fasce di reddito, che sarà confermato anche per il prossimo anno scolastico. La sede resta ancora la casa della cultura di via Giulio Cesare e la gestione in capo alla società Sinesys, con direttore il confermatissimo Francesco Pilia. Oltre ai corsi già avviati nei primi mesi di attività saranno disponibili altre discipline che aumenteranno l’offerta formativa a disposizione degli aspiranti allievi.

Nuovi corsi

Avviamento allo strumento, batteria, canto moderno, canto lirico e chitarra classica ma non solo perché ci saranno anche gli strumenti a fiato quali flauto e sassofono, oltre al pianoforte. Una offerta a tutto tondo per una attività che si propone come fiore all’occhiello della cultura in città.

L’assessora

«Abbiamo iniziato i corsi con 150 iscritti e con i corsi più tradizionali, chitarra classica e moderna e pianoforte oltre a quello di canto. Per quest’anno contiamo di ricevere un numero superiore di iscritti e per questo stiamo infatti istituendo altre classi che si dedicheranno agli strumenti a fiato e anche teoria», dice l’assessora Emanuela Stara. «Sono state importantissime l’anno scorso e lo saranno anche per il nuovo anno, le attività collaterali che in particolare si avvalgono della collaborazione di altre realtà cittadine. Tra queste quelle legate all’università che ci hanno visto impegnati nella manifestazione della “notte dei ricercatori”, con l’ausilio anche della monserratoteca. Inoltre siamo stati impegnati in tante conferenze online, visto il periodo che abbiamo attraversato. Per il nuovo anno ci stiamo preparando ai corsi in presenza ma, eventualmente, siamo comunque pronti a realizzarli virtualmente».

Presto la nuova sede

Confermata anche la sede, all’interno della casa della cultura, in attesa di metterne a disposizione una più spaziosa che accolga più corsi e più allievi. «Questa scuola è il mio orgoglio come assessora, siamo infatti riusciti ad avviare una attività che a Monserrato si tentava di far partire da tanti anni, siamo soddisfatti e cercheremo di ampliarla sempre di più». Soddisfatto anche il sindaco Tomaso Locci che, insieme alla sua giunta, ha guidato il percorso verso l’istituzione del servizio: «La scuola di musica è stato uno degli obiettivi di mandato raggiunti in modo più celere e proficuo dall'amministrazione che guido», sono le sue parole, «sono certo che gli ottimi risultati avuti nello scorso ciclo di lezioni possano essere superati in quello che si appresta ad iniziare, sia come numero di partecipanti iscritti che come numero di tipologie di strumenti previste. L'Assessore Emanuela Stara, la società Sinesys, e il direttore Francesco Pilia sanno di avere l'intera amministrazione che li sostiene. Auguro un buon inizio e buon lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata