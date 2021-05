La sconfitta non rovina la festa 

Cagliari 0

Genoa 1

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Rugani, Klavan, Carboni; Nandez (1’ st Zappa), Marin, Deiola (24’ st Pereiro), Nainggolan (10’ pt Duncan), Lykogiannis (34’ st Sottil); Cerri (24’ st Simeone), Joao Pedro. In panchina Vicario, Aresti, Ceppitelli, Godin, Asamoah, Tramoni, Pavoletti. Allenatore Semplici.

Genoa (3-5-2) : Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello (1’ st Behrami); Melegoni, Pjaca (1’ st Kallon), Rovella, Strootman, Zappacosta (44’ st Criscito); Pandev (18’ st Zajc), Shomurodov (40’ st Radovanovic). In panchina Perin, Marchetti, Portanova, Ghiglione, Destro, Caso, Badelj. Allenatore Ballardini.

Arbitro : Meraviglia di Pistoia.

Rete : 15’ pt Shomurodov.

Note : ammoniti Melegoni, Carboni, Strootman. Al 38’ st espulso Behrami per doppia ammonizione. Angoli 8-4 per il Cagliari. Recupero: 2’ pt-5’ st.

Sfuma la possibilità di conquistare il 12° posto e di dare anche un po’ più di prestigio a una stagione dal retrogusto leggendario. La sconfitta all’ultima giornata col Genoa smorza la festa ma non ridimensiona certo l’impresa del Cagliari, già salvo con un turno d’anticipo e spremuto come un limone sia fisicamente che mentalmente da un finale di campionato pazzesco. La testa forse era già in vacanza, anche se le occasioni (almeno) per pareggiare non sono mancate. Decisivo il gol di Shomurodov in avvio di gara per questo 0-1 senza chissà quali pretese. Con l’arrivederci in Serie A. In fondo, è questa l’unica cosa che conta.

Il colpo dell’ubzeko

Spazio a chi ha giocato meno, ma senza esagerare. Rugani, Klavan e Cerri (col “new look” oro platino) le tre novità rispetto a San Siro preannunciate da Semplici venerdì. Carboni completa il terzetto davanti al portiere Cragno. Joao Pedro al fianco dell’attaccante parmense. Deiola in regia, Marin e Nainggolan (costretto, però, a cedere il testimone a Duncan già al 10’) ai suoi fianchi, Nandez e Lykogiannis larghi sulle fasce. Il 3-5-2 è anche il modulo scelto dall’ex Ballardini per l’ultimo Genoa della stagione, al via col dodicesimo Paleari in porta, Goldaniga, Zapata, Masiello, Melegoni, Pjaca, Rovella, Strootman, Zappacosta, Pandev e Shomurodov. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato al 15’: Marin perde palla a centrocampo, Strootman innesca Rovella, il lancio chirurgico per l’ubzeko che va via a Klavan, punta Cragno e insacca.

Il palo di Joao

Avvio subito in salita, dunque, per il Cagliari, che pure era andato vicinissimo al gol già al quarto di giro di lancetta con il palo colpito da Joao Pedro di testa sul cross dì Lykogiannis. Il vantaggio ospite spezza il ritmo, sempre più blando col trascorrere dei minuti. E gli errori si sprecano, da una parte e dall’altra. Passano entrambe per il destro di Cerri le uniche due occasioni per la formazione di Semplici. Alta la sua prima conclusione, forse potrebbe gestire meglio la seconda (deviata in angolo dalla retroguardia ligure). A dir il vero, ci prova anche Marin direttamente dalla bandierina, ma Paleari non si fa sorprendere.

Assalto a vuoto

Semplici e Ballardini rimescolano le carte già nell’intervallo. Nel Cagliari, schierato ora col 4-4-2, fuori Nandez e dentro Zappa. Nel Genoa, Behrami, Kallon e, a seguire, Zajc prendono il posto di Masiello, Pjaca e Pandev. C’è materiale. Cragno respinge d’istinto il guizzo di Shomurodov. Da una porta all’altra. Cerri in ritardo per un soffio sul cross dì Lykogiannis, ci arriva poi col piedone sull’invito di Zappa (ma non basta). La partita si apre. Cragno superlativo sul diagonale di Kallon, Zapata provvidenziale sul tiro a botta sicura dello stesso Zappa. Tripla scossa di Semplici che butta nella mischia prima Simeone e Pereiro poi Sottil. Ed è proprio l’ex viola (non giocava da oltre quattro mesi) a ravvivare il finale procurando l’espulsione di Behrami. Alti gli ultimi tentativi di Joao e Pereiro. Game over.

32

I giocatori

impiegati dal Cagliari. I più presenti sono Marin e Joao con 37 partite. Il terzo portiere Aresti l’unico mai in campo

228

Le partite

in Serie A del Cagliari targato Giulini. Con ieri, il bottino è di 63 vittorie, 54 pareggi e 111 sconfitte

12

I rossoblù

a segno in questa stagione. I marcatori sono Joao, Simeone, Pavoletti, Lykogiannis, Marin, Nandez, Pereiro, Sottil, Cerri, Godin, Nainggolan e Rugani