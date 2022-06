La scommessa di Arzachena 

La stagione della capitale del turismo è già avviata a pieno regime con le sue mille emergenze: non c’è tempo di fermarsi a festeggiare per Roberto Ragnedda che ha concluso la sua corsa solitaria con una riconferma e il consenso di 5.860 arzachenesi. E se è stato uno choc per Arzachena vedere un solo candidato ad elezioni amministrative solitamente vivaci e partecipate, l’arrivo di un commissario nel centenario dell’autonomia sarebbe stata una beffa. Opzione scongiurata con buon anticipo sulla chiusura dei seggi. «C’è stata una grande reazione popolare», commenta Ragnedda: «Il nostro territorio è stato spesso litigioso con la conseguenza del commissariamento e i cittadini hanno avuto paura dell’arrivo di un commissario e delle nefaste conseguenze. Negli ultimi dieci giorni c’è stata una forte spinta verso l’astensione da parte di chi per strategia o incapacità amministrativa non è riuscito a mettere in piedi una lista ma gli arzachenesi ci hanno supportato in maniera netta e radicale. Noi, ancora più di prima, saremo l’amministrazione di tutti».

Turismo e servizi

Si riparte dalle battaglie di sempre. «Vogliamo consolidare la nostra posizione in ambito turistico, far sì che operatori e aziende credano nel nostro territorio per più mesi l’anno e che i nostri giovani possano crescere e investire nella loro terra, magari partire per formarsi e poi tornare», spiega il sindaco: «Dobbiamo consolidare e portare avanti progetti strategici, una sfida essenziale per le infrastrutture è quella dei progetti del Pnrr per cui abbiamo costituito un ufficio ad hoc». E in quest’estate già calda, e non solo per le temperature, l’emergenza delle emergenze resta la sanità. «Ieri era chiusa la guardia medica di Olbia, molti comuni sono carenti dei servizi sanitari essenziali e il Pronto soccorso è al collasso. È lo specchio di quello che succede in tutta la Sardegna ma noi abbiamo decine di migliaia di ospiti». La cittadina, ormai consolidata come secondo centro della Gallura dopo il sorpasso su Tempio, rivendica anche il suo ruolo nella geopolitica gallurese e sarda. «Rigettiamo il campanilismo che ci impoverisce e riprendiamo in mano il progetto Gallura», sostiene Ragnedda: «Arzachena è un comune in forte crescita ed espansione che può essere preso in considerazione come faro per le sue specificità, nel turismo, nella qualità ambientale».

Il toto assessori

Sarà un bel rompicapo decidere sulle deleghe assessoriali, cinque in tutto, quantomeno se si darà come criterio quello delle preferenze ottenute dai candidati, tenuto conto però della rappresentanza di genere e degli equilibri con le frazioni. All’incontestabile successo di Cristina Usai infatti (1320 preferenze), segue un solido secondo posto di Alessandro Malu, che nel quinquennio precedente era all’opposizione e per il quale non tutti, nella lista, hanno particolarmente gioito per la sua candidatura. In terza posizione Massimo Azzena, alla prima esperienza, mentre buone riconferme hanno avuto gli assessori uscenti Alessandro Careddu, Fabio Fresi e Claudia Giagoni (delegata), tutti al di sopra delle 500 preferenze. Ma qualche collocazione, Ragnedda, dovrà pur darla a gente come il capogruppo Mario Russu e Rino Cudoni, che è stato presidente del consiglio comunale. E gli altri? Ragnedda in consiglio non ha opposizione ma non è detto che qualche malumore non possa, da subito, serpeggiare.