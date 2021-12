La scena del crimine in 3D 

Una proiezione tridimensionale della scena del crimine. I luoghi del tentato omicidio di Flussio, gli spostamenti dell’auto della vittima sono stati ricostruiti nel dettaglio e sono stati proiettati durante il processo a carico di Angelo Masala, 44 anni di Flussio, Giuseppe Delogu (58) e il figlio Manuel (23) di Tresnuraghes.

In Aula

Ieri mattina davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Antonio Angioi e Marco Mascia) e al pm Valerio Bagattini, la difesa ha chiamato il proprio consulente che avvalendosi di tecnologia avanzata ha riprodotto la scena. Sullo schermo, il consulente Roberto Tuveri (che collabora con diverse procure e ha già lavorato a numerosi casi anche di rilievo nazionale) ha mostrato le immagini in 3 D elaborate sulla base delle riprese col drone ma anche dei rilievi effettuati dai carabinieri dopo l’aggressione all’allevatore Marcello Zucca. E sullo schermo è stato riprodotto l’incrocio delle strade in cui era stato trovato il Fiat Doblo della vittima, dopo che era stato colpito una prima volta ed era riuscito ad allontanarsi: sull’asfalto e sull’erba erano visibili le tracce di sangue e anche i pezzi del cristallo dell’auto. Alla fine è stato ricreato, non soltanto in maniera statica, tutto il percorso fatto dalla vittima. Il lavoro del consulente sarà utile per gli ulteriori sviluppi del dibattimento arrivato ormai alle battute finali. Martedì 21 inizierà la discussione.

L’inchiesta

L'episodio risale all'aprile 2020: l'allevatore, nelle campagne tra Sagama e Flussio, era stato aggredito da quattro persone che lo avevano colpito violentemente al cranio e al volto. Dopo l'allarme, Zucca era stato portato in gravi condizioni all'ospedale ed era stato lui a dare indicazioni precise agli inquirenti sulle persone che lo avevano colpito. Nel giro di qualche giorno i militari di Suni e Macomer erano riusciti a fermare Angelo Masala (difeso da Antonello Spada e Gianluca Aste) e il figlio minorenne, Giuseppe Delogu (assistito da Carlo Figus e Antonella Piredda) col figlio Manuel (difeso da Rosaria Manconi e Antonella Piredda). Zucca si costituito parte civile con l’avvocato Basilio Brodu.