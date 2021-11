«La Sardegna rischia molto, serve uno scatto immediato» 

Già, ma gli hub sono in grado di ricevere le decine di migliaia di persone che devono fare il booster? Con il rientro di centinaia di infermieri ai reparti e ai servizi territoriali, le squadre di vaccinatori non sono certo quelle della prima campagna anti Covid. «Oggi stiamo puntando sulla sinergia tra gli hub, che comunque sono aperti, i punti vaccinali comunali, i medici di famiglia e gli ospedali. La struttura c’è, il problema è che le prenotazioni sono poche, troppo poche». Si va al ritmo di qualche migliaio al giorno, e si tratta perlopiù di personale sanitario, forze dell’ordine, volontari del soccorso. «Li andiamo a prendere noi. A parte il personale sanitario che è in carico all’ospedale e al servizio di riferimento, gli altri li contattiamo attraverso i responsabili degli uffici e delle associazioni».

Un problema serio, anche in previsione dell’apertura della campagna del rinforzo agli over40 (prenotazioni dal 24 novembre): con l’ampliamento della platea, i tempi di somministrazione si dilateranno. «Stiamo rischiando grosso», allarga le braccia Gabriele Mereu, responsabile della profilassi a Cagliari e nel sud Sardegna. «Vediamo cosa sta succedendo in Germania e nel resto d’Europa, i contagi e i ricoveri stanno risalendo anche in Italia: ci vuole poco perché il disastro arrivi in Sardegna. Per questo bisogna darsi una mossa e accelerare con le terze dosi».

L’arrivo della stagione fredda rischia di fare da detonatore all’esplosione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. Un pericolo concreto anche in Sardegna dove l’argine rappresentato da un’alta percentuale di popolazione vaccinata (l’83% degli over12) non può bastare, tanto più oggi che ai 203mila no vax si stanno aggiungendo via via gli indecisi e gli scettici della terza dose. Fasce a rischio, beninteso: over 60, grandi vecchi, fragili. Persone che hanno fatto il richiamo del vaccino da più di sei mesi e che quindi, ha avvisato l’Istituto Superiore di Sanità riportando i dati degli studi internazionali, hanno una protezione in calo. Nell’Isola, per dire, sono 168.300 gli over60 in questa situazione, ma soltanto 62.814 hanno fatto la terza dose.

Un assist per il virus

La rete sul territorio

Nessuna chiamata

Tutti gli altri (a parte gli immunodepressi e i fragili assistiti dall’ospedale, ma non succede ovunque) devono prenotare l’appuntamento sul portale di Poste Italiane o al numero 800.00.99.66. Perché non andare a prendere anche loro? «Impossibile, impensabile. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, che nei prossimi mesi diventeranno tante di più: non possiamo pensare di convocarle con una telefonata o una lettera dell’Ats».

Il nodo da sciogliere

Il risultato, però, è che le prenotazioni sono poche. Questo è il nodo che va sciolto, la resistenza che allarma le autorità sanitarie, in Sardegna e nel resto d’Italia. «Chi può veramente convincere i riluttanti è il medico di famiglia: è lui che può, e deve, fare la telefonata al paziente. Se anche Ats mandasse la lettera, sa cosa farebbero un anziano o un paziente più giovane? Chiamano il loro medico. Ecco perché hanno un ruolo fondamentale, soprattutto in questa fase della campagna». I medici di famiglia, ma anche i pediatri, sottolinea Gabriele Mereu. «Noi ne usciremo solo quando avremo vaccinato il 90% della popolazione dai 5 anni ai 100; non basterà solo la copertura dai 12 anni in su. Il virus sta circolando tra i ragazzi, per questo il lavoro dei pediatri è, e sarà, determinante. Oggi per vaccinare gli adolescenti, e presto si spera per vaccinare contro il Covid anche i bambini».

La scusa prevalente

No grazie, «mi bastano due dosi». Tanti rispondono così al medico che li invita a fare la terza dose. C’è chi taglia corto: «Mi sento già protetto», e chi chiama in causa i santi che evidentemente hanno un potere antivirus. «Il risultato è che stiamo andando a rilento. In parte è dovuto ai no vax, e in parte al fatto che nella testa della gente è rimasto quel che si diceva fino a qualche mese fa, e cioè che due dosi di vaccino ci avrebbero protetti per almeno un anno. La gente, però, deve capire che abbiamo a che fare con un virus nuovo e che lo stiamo conoscendo giorno dopo giorno. Quelle erano previsioni, adesso abbiamo i dati certi: la protezione comincia a calare a sei mesi dalla seconda dose. Facciamo la terza, subito».

