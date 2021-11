La Sardegna è ultima per le nuove Zes I soldi vanno altrove 

Le Zone economiche speciali già attive nel nostro Paese, anche grazie al fatto che la ministra per il Sud Mara Carfagna ha ripreso in mano il fascicolo dopo la sua nomina, sono otto e sono state dislocate in Campania, Calabria, Abruzzo, Puglia e Basilicata (Ionica), Molise e Puglia (Adriatica), Sicilia (due, una orientale e una occidentale) e Sardegna. Nell’Isola però non è stata ancora istituita. Quindi quei pochi milioni in arrivo rischiano di restare tali ed essere utilizzati soltanto per il progetto presentato dall’Autorità di sistema portuale della Sardegna e che riguarda Cagliari. Se poi la Zes non dovesse nascere, i 10 milioni potrebbero tornare a Roma.

Il Governo ha deciso nei giorni scorsi il riparto dei fondi, 630 milioni di euro, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina alle opere infrastrutturali all’interno delle Zes. Il piano, messo a punto dal ministero delle Infrastrutture di concerto con quello per il Sud, sarà esaminato il 2 dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni prima del via libera definitivo. Si tratta di risorse di fondamentale importanza per opere necessarie soprattutto nei collegamenti tra le Zone economiche speciali e i porti, strutture strettamente connesse alle Zes per spingere soprattutto sulle attività finalizzate per esempio al commercio internazionale. La Sardegna però avrà appena 10 milioni di euro per rafforzare il collegamento tra il porto di Cagliari e la viabilità ordinaria della Statale 195. Su 630 milioni solo briciole per l’Isola, dove una Zes è prevista ma non è stata ancora istituita.

Ultimi in classifica, come il Cagliari. In questo caso però la posta in palio non è sportiva, ma economica: lo sviluppo della Sardegna. L’Isola è il fanalino di coda per quanto riguarda le Zes, le Zone economiche speciali che sono state volute dal Governo con il Decreto per il Sud per promuovere lo sviluppo nelle aree più disagiate del Paese e quindi soprattutto nel Meridione. In sostanza, in questi territori si potrà derogare al regime fiscale per promuovere l’economia e stimolare gli investimenti.

Pioggia di denaro

Le altre regioni

I problemi

La nostra Regione, secondo le contestazioni che arrivano da Roma, non avrebbe ancora definito la perimetrazione della Zes (ma sia dalla Regione che dall’Authority controbattono che il problema è stato risolto) che nel piano della vecchia Giunta Pigliaru era stata disegnata “a rete” con sei diramazioni nell’Isola, in pratica nei porti di Cagliari, Arbatax, Olbia, Porto Torres, Oristano e Portoscuso-Portovesme. Lo scontro istituzionale rischia di compromettere gli investimenti futuri in aree, ad esempio quella di Cagliari, dove potrebbe avere grandi potenzialità e soprattutto stimolare la ripresa. Non solo. In assenza dell’istituzione formale della Zes, in Sardegna non è stato ancora nominato un commissario straordinario che, nelle aree già nate, sta procedendo invece ad avviare gli investimenti e dare pieno compimento alle misure strategiche volute dal Governo Draghi.

Lo scontro

L’ultimo atto formale della Giunta regionale risale a marzo scorso quando venne adottata una delibera con modifiche e integrazioni alla proposta di Piano di sviluppo strategico per l’istituzione della Zona economica speciale della Sardegna. La Zes, disse allora il governatore Christian Solinas, «ci consentirà di vivere la nostra insularità non come un handicap ma come una carta in più da giocare per lo sviluppo, sfruttando la posizione strategica al centro del Mediterraneo per attrarre investimenti che possano fare della Sardegna un polo commerciale protagonista. Abbiamo dovuto rimodulare un piano, predisposto dalla Giunta precedente nel 2018, respinto dal Governo perché giudicato incompleto e irrealizzabile, ricostruendo un impianto realistico e rispondente alle aspirazioni della Sardegna». Solinas, inoltre, auspicava anche un esame veloce da parte del Governo.

Dalla Regione fanno sapere che attendono di avere un interlocutore governativo e si fa notare che peraltro non è stato ancora nominato un commissario per la Zes. Il Governo peraltro avrebbe da tempo pronto il decreto sia per dare vita alla Zes in Sardegna che per la nomina contestuale del commissario, nomina molto ambita con retribuzione che si aggirerebbe intorno ai centomila euro. «La questione viene portata ripetutamente ai tavoli promossi da diversi ministeri e ci è stato comunicato che il decreto era pronto alla firma», afferma il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, spiegando che tutto questo è avvenuto il 27 ottobre scorso.

Le poltrone

Sulla questione, tuttavia, peserebbero equilibri interni ai partiti di Governo e in particolare a Forza Italia che aspirerebbe alla casella del commissario straordinario per la Zes. E quindi il fascicolo resta fermo, senza una firma. Insomma, la Zes dovrebbe semplificare ma per ora, nell’Isola, è una questione intricata.

