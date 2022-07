La Sardegna è la terra del padel  

Un'ulteriore aiuto alla diffusione del padel in Sardegna l'ha data anche la disputa, a settembre del 2020 e 2021, delle uniche due tappe italiane del World Padel Tour, che hanno portato al Tennis Club Cagliari tutti i migliori giocatori al mondo. La terza edizione si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'11 settembre, ma è stata cancellata a inizio luglio per una questione legale fra l'organizzazione del torneo e il licenziatario italiano NSA Group. Nel capoluogo isolano, in aggiunta, si sono tenute al PalaPirastu anche le Finals del circuito Fip sempre nel 2020 e 2021 (in questo caso a dicembre). Per questa manifestazione non si esclude una conferma in calendario, con la possibilità che il grande padel internazionale torni in Sardegna entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2023.

«Non siamo ancora arrivati all'apice del fenomeno, vedo sempre facce nuove ogni volta che entro nei vari circoli», racconta Matteo Casula, che oltre a essere campione sardo agli ultimi Assoluti (in coppia con Alessandro Cannavera) è anche maestro di padel e gestore dei campi del Dopolavoro Ferroviario a Cagliari. «Ho iniziato a giocare tramite amici, alla Ferrini dove nel 2018 sono stati creati i primissimi campi. All'inizio ero diffidente, abituato al tennis, però dopo le prime volte ha preso sempre più piede. Poi, col Covid, l'interruzione dei tornei di tennis mi ha portato ad appendere la racchetta al chiodo e dedicarmi solo al padel». Uno sport giovane, che dà anche possibilità di vedere nuove figure: «Il problema è trovare maestri qualificati, non ce ne sono tanti», aggiunge Casula, «i campi, invece, sono sempre prenotati sia per le lezioni sia per giocare. Al DLF sono passato dall'essere maestro all'essere gestore, è stata una scalata pure a livello imprenditoriale».

Sardegna sempre più terra del padel. Negli ultimi anni la disciplina ha avuto una notevole ascesa a livello nazionale, sia in termini di praticanti (professionisti e amatoriali) sia di strutture, con l'Isola che ha contribuito in maniera significativa a questa crescita. Sono ormai in migliaia gli appassionati che riempiono ogni giorno i vari campi, o che si affidano alle lezioni dei maestri, ma anche a livello agonistico il padel sardo sta aumentando come giocatori: al momento sono circa 150 quelli attivi, di cui un centinaio uomini e una cinquantina donne. Numeri non certo bassi, visto che la diffusione è partita nel 2018 senza più fermarsi.

In crescita

Stelle mondiali

I numeri

Sono 49 i club di padel affiliati alla Federtennis (che ha Franco Bellini come consigliere delegato per la disciplina) nella stagione in corso. Cagliari la fa da padrone, con 12 associazioni, seguono Sassari con 8 e Quartu con 6. Il movimento non si limita però alle sole grandi città, perché i campi (molti riadattati dal calcetto o in nuove strutture) sono presenti anche in diversi altri centri del territorio, toccando tutte le aree. In più ci sono molte altre strutture, non affiliate alla federazione, che hanno a loro volta dei campi per poter giocare e allenarsi. Per quanto riguarda l'attività stagionale, fra i vari tornei in Sardegna, oltre ai campionati a squadre a ottobre si terrà il Master del circuito Open mentre fra novembre e dicembre andrà in scena la terza edizione dei campionati assoluti, che nell'ultima edizione hanno visto Casula-Cannavera vincere nel doppio maschile, Patrizia Mirtillo e Giulia Solinas nel doppio femminile e lo stesso Casula con Ines Greco nel doppio misto.

